Otroci za zgled parlamentarcem (FOTO)

Ni treba biti strokovnjak za odnose v družbi, da opazite, da se je med Slovenci zadnji dve leti razpasla nestrpnost, in včasih se zdi, da smo sposobni ceniti le še tiste, ki razmišljajo natanko tako kot mi. Ker pa človek najbolj napreduje prav takrat, ko zna slišati druga mnenja in spoštovati drugačnost, je prav, da vsaj naše najmlajše, ki bodo gradili našo prihodnost, poučimo o pomembnosti strpnosti. Te zahtevne, a hvalevredne naloge so se lotile vzgojiteljice iz Vrtca Murenčki pri OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem, Karmen Basej, Ema Lončar, Mateja Čadež in Petra Kladnik, ki so v sodelovanju z Izobraževalnim centrom Eksena strpnost predstavile skupinama Čebelice in Medvedki.

Otroci vedo, kaj je prav

»Projekta smo se lotili samoiniciativno, šel pa je z roko v roki s cilji, ki smo si jih zadali na ravni vrtca, kjer otroke trenutno usmerjamo v spoznavanje samih sebe in graditev odnosov do bližnjega,« pripoveduje Karmen Basej. Med obdelovanjem omenjenih tem je na naslov vrtca prispelo elektronsko pismo Izobraževalnega centra Eksena in takoj prepričalo vzgojiteljice. »Že nekaj časa opažamo, da otroci zelo dobro vedo, kaj je prav in kaj ne, ko pa je treba odreagirati, pa se hitro zgodi, da jih čustveni del spodnese in se ne odzovejo ustrezno situaciji. Skozi ta projekt smo jih poskušali pripeljati do tega, da premislijo, kaj naredijo, da si vzamejo trenutek in pomislijo na prijatelja,« pojasni Basejeva.

Otrokom so se ob projektu porodile številne zanimive in ganljive misli.

Risbe so najprej krasile vrtec, zdaj pa so razstavljene v knjižnici v Cerkljah.

Središče učenja otrok o strpnosti je predstavljala zgodba Hansa Christiana Andersena Grdi raček, kjer sta nestrpnost in strpnost, poudarja vzgojiteljica, zelo dobro prikazani. »Zgodbo smo najprej prebrali ter jo nato obnavljali in predelali njene ključne trenutke. Otroci so na podlagi zgodbe in pogovorov o strpnosti ob koncu projekta, ki je trajal en teden, narisali risbico, posvečeno strpnosti, ter razložili, kaj so narisali. »Veliko jih je narisalo trenutek, ko črni raček sreča labodjo družino. Opisovali so, kako srečen je raček, ker je našel svoje mesto na svetu. Osebno me je najbolj stisnilo ob veliki risbi črnega račka na sivem ozadju, ob kateri je otrok razložil, da je račku težko, ker ga nihče ne mara, in da bi ga rad objel,« vzgojiteljica izpostavi ganljivo otroško umetnino. Risbe, ki so jih narisali predšolski otroci ter štiri- in petletniki, so trenutno razstavljene v Mestni knjižnici Kranj, enota Cerklje.

Učenje o strpnosti je obrodilo sadove. »Po usvajanju pojma strpnost smo imeli nekaj situacij, ki so nam dale vedeti, da so otroci vsrkali novo znanje. Neka deklica mi je denimo rekla, glej, Karmen, jaz bom pa zdaj naredila tako, da Matija ne bo prizadet. Igrala se bom z njim, da ne bo sam. To ni tako majhna ali nepomembna stvar,« poudarja Karmen Basej.

Srčni vzgojiteljici in pobudnici projekta Karmen Basej in Petra Kladnik

S kolegicami so opazile, da so bili otroci po tednu, posvečenem strpnosti, pozornejši drug do drugega, redkeje so se znašli v prepiru z žaljivkami in bolje sprejemajo drugačnost. Vzgojiteljica se strinja, da bi bilo dobro, če bi z otroki o strpnosti govorili tudi v drugih vrtcih, pravi pa tudi, da bi bilo dobro, če bi projekt trajal dlje kot sedem dni. Mi pa dodajamo, da bi bilo koristno, če bi se podobnega izziva kdo lotil še pri odraslih in bi nemara zašel tudi v slovenski parlament.