Otroci navijali za naše junake

Dve leti je bila dolina pod Poncami prikrajšana za navijaško vzdušje. Konec tedna je bilo vendarle drugače. Množici grl, ki so dala vse od sebe in bodrila naše orle, so se vnovič pridružili otroci iz vse Slovenije. Tudi Otroci Triglava. Tako se namreč imenuje akcija, ki je na finale svetovnega pokala v smučarskih skokih pripeljala že 41. generacijo šolarjev. Tokrat jih je bilo rekordno veliko, prek 4000.

Omenjeno akcijo, v sklopu katere že od leta 1979 mlade navijače spodbujajo k aktivnemu in zdravemu življenjskemu slogu, je Smučarska zveza Slovenije prepoznala kot zgleden primer sodelovanja in zavarovalnico nagradila s kipcem bloškega smučarja. Gre za najvišje priznanje, ki ga lahko prejme posameznik ali organizacija za izjemen športni dosežek ali prispevek k razvoju smučarskih športov.

1979. so v Planico prvič popeljali šolarje.

»V Zavarovalnici Triglav smo s smučarskimi skoki v Planici povezani že več kot pol stoletja. V sklopu dolgoročnega partnerstva že ves ta čas razvijamo aktivnosti, ki številnim navijačem prinašajo dodano vrednost ob obisku doline pod Poncami. Tako že več kot štiri desetletja soustvarjamo eno od najlepših podob v Planici: najmlajše, ki občudujejo športne junake, se družijo v naravi ter soustvarjajo edinstveno doživetje. Poleg tega smo prek zavoda Vse bo v redu na največji slovenski športni dogodek letos že petič popeljali akcijo 40 dni brez alkohola in navijače pozvali k odrekanju alkoholu ter jim omogočili prostovoljno uporabo alkotestov. Aktivnosti, ki jih izvajamo v Planici, so tako del trajnostno naravnanega delovanja naše zavarovalnice. Z njimi in z našim dolgoletnim partnerjem, Smučarsko zvezo Slovenije, stopamo po poti k varnejši in trajnejši prihodnosti,« je o dolgoletni povezanosti Triglava s Planico povedal Tadej Čoroli, član uprave Zavarovalnice Triglav.