Osnovnošolca z motorjem že drvita sto na uro

Motoristi spadajo med bolj ranljive skupine v prometu, zato so še kako dobrodošle delavnice, na katerih lahko pred začetkom sezone obnovijo znanje in preizkusijo svoje spretnosti na poligonu. Ena takšnih je bila v soboto v Centru varne vožnje Raceland Krško, kjer se je zbralo 100 motoristov in motoristk.

Med njimi je bila tudi 16-letna Krčanka Špela Škoda s svojim motorjem KTM 125. Prvič se je delavnice udeležila lani z očetom kot spremljevalka, letos prvič sama. »Pomembno je, da dobim izkušnje tudi na poligonu, da sem tako bolj gotova vase na cesti,« je dejala mladenka, ki je kar vpijala nasvete izkušenih inštruktorjev varne vožnje.

Lani 11 mrtvih Na slovenskih cestah je bilo lani 1220 prometnih nesreč z udeležbo motoristov in mopedistov. Umrlo jih je 11, kar je za petino manj kot leto prej in najmanj od uvedbe elektronske podatkovne baze prometnih nesreč leta 1994. Lani je v kar 82 odstotkih primerov nesreč, v katerih je motorist umrl, ta tudi povzročil nesrečo.

Marjan Selko je inštruktor varne vožnje.

S kawasakijem Z900 se je iz naselja Vrhje pri Kapelah pripeljal Simon Knežič, ki je motorist tri leta, na leto pa prevozi 15.000 kilometrov. Tudi na Hrvaško se odpravi, mu pa veliko pomeni, da lahko svoje sposobnosti preveri na poligonu, tudi zato je prišel na Raceland.

V Krško sta prišla tudi dva zelo mlada motorista z Gorenjskega, v spremstvu staršev, seveda. Enajstletni David Ivanušič in sedemletni Kristjan Možina iz Škofje Loke tekmujeta v mini cestnohitrostnem motociklizmu, kar pomeni, da kljub mladosti še kako dobro obvladata dvokolesnik. Čeprav sta osnovnošolca, sta na motorju prava profesionalca in David pove, da lahko tak motor doseže tudi hitrost 100 km/h. Zato se zaveda, da je obvladovanje krmila pogoj za varno vožnjo.

Zbranost na prvem mestu

»Akcijo Motorist imamo tu, na Racelandu, že 18. leto, zato bomo danes uradno začeli sezono, se ogreli in fizično pripravili za vaje na stezi, predvsem spretnostno vožnjo ter zaviranje v sili,« je dejal Marjan Selko, inštruktor varne vožnje, in opozoril na najpogostejše napake motoristov.

100 motoristov se je zbralo.

»Najprej je lahko tu izbira napačnega motornega kolesa, saj nekateri precenijo svoje sposobnosti, kar se kaže pri spretnosti obvladovanja motorja na cesti. Prav tako so zelo nevarni prevelika hitrost in prekratka varnostna razdalja ter nepravilno prehitevanje. Velik problem je lahko tudi to, da starejši podoživljajo svojo mladost: prej so vozili manjše in bolj obvladljive motorje, zdaj pa bi večje, kar je lahko tudi problem, če jih niso vešči,« je še dodal Selko, ki je motorist že od svojega 13. leta. Pove, da kandidate uči predvsem iz izkušenj, ki se jih je v desetletjih nabralo res veliko, tudi negativnih. Imel je namreč tudi dve hujši prometni nesreči. Eno je povzročil, ker je zaradi utrujenosti izgubil zbranost, in se je tik pred domom zaletel v vozilo pred seboj, v drugi pa je zbil srno, ko je prehiteval.

Pri pripravi delavnice Motorist so sodelovali člani Moto kluba Rak z Rake.

»Zato je še kako pomembno, da je motorist zbran. Prav tako ne sme na motor sesti utrujen, kot se je meni zgodilo, ko sem doživel prvo prometno nesrečo. V bolnišnici so poleg poškodbe vretenca in udarca v glavo ugotovili dehidriranost. Pred nesrečo smo dva dni pospravljali krmo, potem je bila vmes še služba in tako je bila utrujenost prevelika,« je priznal Selko, inštruktor, ki poučuje tudi v avtošoli in je vpeljal tak način poučevanja, da kandidata na motorju tudi sam spremlja na motorju – na začetku vozi pred njim, potem za njim.

Pred nesrečo smo dva dni pospravljali krmo, potem je bila še služba, in tako je bila utrujenost prevelika.

Mlada motoristka Špela Škoda sedi na svojem KTM 125.

Postati in ostati

Akcijo Motorist so pripravili Sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občin Krško, Brežice, Kostanjevica na Krki, Sevnica in Radeče skupaj z Združenjem šoferjev in avtomehanikov Krško ter v sodelovanju s Policijsko upravo Novo mesto, Policijsko postajo Krško, Zdravstvenim domom Krško, podjetjema Avto Krka in Delta Team Krško, Prostovoljnim gasilskim društvo Krško, centrom varne vožnje Raceland Krško in Moto klubom Rak z Rake. Slednji se aktivno vključujejo v preventivo v cestnem prometu.

»Pripravljamo tudi delavnice za učence 9. razredov in dijakov, ob evropskem tednu mobilnosti bomo 25. aprila na Šolskem centru Novo mesto sodelovali pri dnevu varnosti, kjer bo poučna delavnica Kako postati in ostati motorist, sodelujemo tudi pri varovanju otrok na poti v šolo in iz nje,« pravi predsednik Moto kluba Rak Janez Mede in pove, da se člani odpravijo tudi na skupinske vožnje in kak izlet, lani na primer so se podali v Črno goro na rafting na Taro.

Nekateri motoristi precenijo svoje sposobnosti. Zelo nevarni sta prevelika hitrost in prekratka varnostna razdalja. Problem je lahko tudi to, da starejši podoživljajo svojo mladost.

Najmlajša sta bila 11-letni David Ivanušič in sedemletni Kristjan Možina iz Škofje Loke.

Svoje delavnosti so predstavili tudi člani Združenja šoferjev in avtomehanikov Krško, združenja z več kot stoletno tradicijo, ki povezuje 78 članov. »Naše delovanje je pretežno preventivno, največ pri vzgoji predšolske in šolske mladine, prav tako pomagamo pri varovanju šolarjev pred šolami, med letom se udeležujemo preventivnih akcij, varovanj, varne vožnje, prevozov. Združujemo bivše voznike in avtomehanike. Letno opravimo med 500 in 700 prostovoljnih ur, seveda pa medse vabimo tudi nove člane,« je poudaril predsednik Bojan Mežič. Vsekakor je bilo za motoriste zelo poučno in nadzorno tudi predavanje reševalcev nujne medicinske pomoči iz Krškega, ki sta povedala, kako ukrepati pri nesreči motorista, in prikazala temeljne postopke oživljanja.

Mogoče se je bilo preizkusiti v hoji s posebnimi očali, ki prikažejo učinke uživanja alkohola na naše telo.

Sicer pa zdaj poteka nacionalna preventivna akcija za večjo varnost voznikov enoslednih motornih vozil, trajala bo do 21. aprila.