Oračica Marija postala kmetica leta (FOTO)

Ob izteku oktobra, ko po vsem svetu praznujejo kmetice, je tudi Zveza kmetic Slovenije (ZKS) v Kulturnem centru Delavskega doma v Zagorju ob Savi pripravila svečano prireditev v počastitev svojega praznika. Vrhunec prireditve je bila razglasitev kmetice leta. Med šestimi kandidatkami je naziv prejela Marija Rožman iz Terbegovcev, dolgoletna članica Društva podeželskih žena (DPŽ) Sveti Jurij ob Ščavnici.

Med kandidatkami so bile sicer še: Martina Podričnik (DK Mežiške doline), Frančiška Rozman (DKŽ Kranj), Viktorija Pavlič (DK Zarja Slovenske Konjice - Zreče), Ivanka Terčič (DK Ajda) in Sabina Železnik (DPŽ Tuhinjske doline).

Kulturno-družabno prireditev z nagovori uglednih gostov (Janez Šimenc, podpredsednik KGZS, Tevž Tavčar, direktor Kmečkega glasa, Borut Florjančič, predsednik Zadružne zveze Slovenije, župan občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan ...) in svečanim ter kritičnim govorom dolgoletne predsednice ZKS Irene Ule so popestrili tudi številni nastopajoči, vsi pogledi pa so bili vendarle uprti v letošnje kandidatke za najvišji naziv, ki ga podelijo slovenski kmetici za njeno opravljeno delo.

Šest društev kmečkih in podeželskih žena je med svojimi članicami izbralo svojo zmagovalko, med njimi pa je tričlanska komisija izbrala že 21. nosilko naziva kmetica leta, to je postala, kot rečeno, Marija Rožman iz Terbegovcev.

S fergusonom je zorala vse njive

Izvedeli smo, da Marija Rožman že od mladih nog živi in dela na domači govedorejsko-poljedelski kmetiji. Odraščala je s starši in starejšim bratom, ki je že kmalu odšel v tujino. Tako je morala že v rani mladosti poprijeti za vsakršno delo na kmetiji, pa naj si bo to v hlevu ali s traktorjem. Prvi traktor ferguson je začela voziti že takoj po osnovni šoli in je že v mladosti z njim zorala vse njive, kar jih je bilo doma, pa tudi tiste, ki so bile na nagnjenem terenu, z njim se je udeleževala tudi tekmovanj v oranju po celotni Jugoslaviji.

Po poroki so prišle k hiši še ene delovne roke, bile so to roke moža Franca, kar je Marijo vsaj malo razbremenilo. Rodili so se jima trije otroci: Gregor, Ana in Peter. Najstarejši sin Gregor je leta 2011 prevzel kmetijo. Ves čas so jo povečevali in posodabljali, leta 2013 pa začeli graditi sodoben hlev za 50 krav molznic. Pozneje so iz starih hlevov uredili še hleve za teleta in mlado živino, tako da imajo sedaj na kmetiji v povprečju 100 glav goveje živine. Prevladujejo ženske živali, ki jih obdržijo za obnovo črede, vsa moška teleta pa prodajo do teže 200 kilogramov.

Skupno obdelujejo 44,39 hektara kmetijskih površin, od tega dobrih 30 hektarjev njiv, 0,23 hektarja vinograda, preostalo so travniki. Celotna kmetija leži na območju z omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo. Marija je bila ves čas pokojninsko in invalidsko zavarovana iz kmetijske dejavnosti, sedaj pa je že osmo leto v zasluženem pokoju, kljub temu je še vedno zelo aktivna.

Slavo je doživela v Prištini

Njeno delo je še vedno molža zjutraj in zvečer, čez dan pa je treba veliko postoriti po hlevu, na vrtu, v kuhinji. Sedaj je na traktorju sicer ne vidimo več tako pogosto, saj so traktorji vse bolj sodobni in jih zasedejo moški, ki so pri hiši. Ker je bila Marija že kot mlado dekle daleč naokrog znana kot dobra traktoristka in oračica, jo je takratni kmetijski svetovalec Anton Slana v osemdesetih letih prepričal, naj se udeleži občinskega tekmovanja v oranju. Odločitev je bila pravilna, saj je najprej zmagala na občinskem, potem na regijskem, kar jo je popeljalo še na republiško tekmovanje.

Zmage na republiških tekmovanjih so jo popeljale na državna tekmovanja v oranju in tako je orala v skoraj vseh republikah nekdanje Jugoslavije. Največji uspeh je dosegla na državnem tekmovanju v Prištini, kjer je zasedla tretje mesto med ženskami. Marija se še danes rada spominja teh časov in krajev, ko so potovali in jih je takrat obiskala. Pove, da je včasih sodelovalo neprimerno več žensk kot pa danes.

Sprva je tekmovala z navadnim plugom, pozneje so na pobudo kmetijske zadruge kupili tekmovalni plug, ki ji prav tako ni delal težav. Marija danes ne tekmuje več v oranju, redno pa se udeležuje tekmovanj v spretnostni vožnji traktorja in prikolice, organizira ga Zveza kmetic Slovenije. Sodeluje na regijskih in državnih tekmovanjih v vožnji s traktorjem in prikolico. Še posebno ji je ostalo v spominu, ko je s traktorjem in prikolico tekmovala leta 2009 na svetovnem tekmovanju oračev, ki je bilo v Sloveniji, na posestvu Panvite v Tešanovcih. Kljub močni nevihti je zmagala, zmagala pa je še velikokrat prej in pozneje.

Tudi gasilka

Dejavna je tudi v domačem gasilskem društvu, članica tega društva je od takrat, ko je tekmovala v mladinski gasilski desetini. Tudi takrat je ekipo s traktorjem in prikolico vozila naokrog na tekmovanja. Pozneje je še večkrat pomagala pri organizaciji različnih prireditev, pri gradnji gasilskega doma, ničkolikokrat tudi s pogostitvijo. Njene kvasenice, meso iz tünke in še kaj, to je vedno teknilo!

Za kmetico leta jo je predlagalo domače DPŽ Sveti Jurij ob Ščavnici, katerega članica je že od vsega začetka. Že več mandatov je članica upravnega odbora, v društvu pa je tudi zelo dejavna. Sodelovala je seveda tudi na drugih tekmovanjih, kot žanjica, pobiralka ali vezalka na tekmovanjih v žetvi, pri pripravi kisle juhe, rezancev, na kmečkih igrah, udeleževala se je številnih izobraževanj, strokovnih ekskurzij, srečanj, pogostitev z domačimi dobrotami in vseh možnih prireditev, ki jih društvo organizira. Marija Rožman je s srcem in dušo predana kmetica. Ko je v Zagorju ob Savi prejela nagrado, so ji od veselja pritekle solze.