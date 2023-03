Opolnoči spet dražje gorivo

Opolnoči se bodo spet spremenile cene goriva, ki bodo veljale vsaj naslednjih 14 dni. Liter bencina in liter dizla zunaj avtocest bosta opolnoči višji, in to za 1,5 centa.

Cena dizelskega goriva bo tako 1,504 evra, cena bencina pa 1,374 evra. Torkovo polnjenje 50-litrskega rezervoarja z dizlom bo tako jutri vašo denarnico olajšalo za 75,2 evra, 50-litrskega bencinskega rezervoarja pa 68,7 evra.

Naftni trgovci cene goriva na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah določajo sami. Drugod po državi so cene 95-oktanskega bencina in dizla regulirane. Določajo se v skladu z uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov na vsakih 14 dni in po metodologiji, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar : evro. Izračunajo se na podlagi dvotedenskega povprečja cen mineralnih naftnih derivatov.