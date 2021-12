Omikron kužen kot ošpice

Različica omikron, ki se hitro širi po svetu in so jo doslej potrdili že v 77 državah, tudi v Sloveniji, je nastajala neodvisno od preostalih različic koronavirusa, je povedal Borut Štrukelj z ljubljanske fakultete za farmacijo in še, da je bil virus prisoten že marca, če ne že prej.

Štrukelj je tudi pojasnil, da tretji odmerek Pfizerjevega cepiva pred omikronom zaščiti do 89 odstotkov, podobno tudi Modernino. FOTO: Jure Eržen

»Virus je zelo infektiven, če ne bi imeli mask in druge zaščite, bi en človek s tem virusom lahko okužil od 20 do 30 drugih,« je dejal. Za primerjavo: z različico delta je en človek okužil od tri do šest drugih. A po drugi strani se zdi, da bi lahko bil potek bolezni lažji. Scenarijev, kaj bi se lahko zgodilo z omikronom, ki je tako nalezljiv kot ošpice, je več.

»Raziskovalci posegamo v leto 1917/18, ko je bila španska gripa. Tretji sev je tako mutiral, da je bolezen izzvenela. Tega pri omikronu ne smemo pričakovati, lahko pa se zgodi,« je povedal Štrukelj. To je pozitivni scenarij, a obstaja tudi negativni razplet: »Slaba pot bi bila, če bi bil virus ne le infektiven, ampak tudi zelo patogen. A je ta trenutek še prezgodaj napovedovati,« je še pristavil.

Ni izgube vonja in okusa

Za zdaj je videti, da je potek bolezni blažji, tudi simptomi se razlikujejo od dosedanjih, podobni so prehladu: ni izgube vonja in okusa, temperatura je rahlo povišana ali pa ne, utrujenost je večja kot pri preostalih različicah, pojavljata se občutek tesnobe in nespečnost (ki sta lahko povezana z utrujenostjo).

Potrdili 1526 okužb V torek so v Sloveniji ob 5903 PCR-testih potrdili 1526 okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih je znašal 25,9 odstotka. Pri nas so za zdaj še vedno potrjeni štirje primeri omikrona. V bolnišnicah se zdravijo 804 bolniki, 231 na oddelkih za intenzivno nego. Umrlo je osem ljudi. Najmlajši bolnik s covidom-19 v bolnišnici je star 27 let, najmlajši na intenzivni terapiji ima 20 let. V Sloveniji je trenutno 20.631 aktivnih okužb, sedemdnevno povprečje znaša 1307, 14-dnevno povprečje na 100.000 prebivalcev pa 979. Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je cepljenih 1,239.256 ljudi ali 59 odstotkov celotne populacije, z vsemi odmerki je cepljenih 1,172.853 ljudi (56 odstotkov celotne populacije), z dodatnim pa 356.037 ljudi.

Na srečo imamo cepiva (v fazi odobritve so štiri) in zdravila, tudi pri nas novi molnupiravir, ki ga bodo zdravniki dali obolelim takoj, ko se pojavijo simptomi okužbe. Priporočljivo je za vse, zlasti starejše, ki so bolj ogroženi, ni za nosečnice in ženske, ki ne uporabljajo kontracepcije, saj bi zdravilo, kot smo že pisali, lahko poškodovalo plod. Zdravilo ne prepreči okužbe, prepreči pa resnejši zaplet bolezni, oboleli ga jemlje doma, s tem pa se prepreči pritisk na bolnišnice. Slišati je, da trenutna cepiva niso toliko učinkovita proti omikronu. »Z več študijami je bilo ugotovljeno, da je poživitveni odmerek tudi proti omikronu zelo učinkovit,« je dejal Štrukelj; pred omikronom tretji odmerek Pfizerjevega cepiva zaščiti do 89 odstotkov, cepivo Moderne je blizu tem številkam. Obe podjetji sicer že izdelujeta cepivo proti različici omikron.

Cepljenje tudi ponoči

Minister za zdravje Janez Poklukar ocenjuje, da omikron ne predstavlja samo grožnje, temveč tudi nov val. Samo vprašanje časa je, kdaj se bo ta zgodil glede na hitrost večanja števila okužb z omikronom v drugih evropskih državah, pravi in še, da lahko samo zadostna precepljenost ustvari razmere za približno normalno delovanje družbe, zato je treba sleherni napor usmeriti v to, da zdravo in varno zakorakamo v novo leto.

»V enotah intenzivne terapije je 83 odstotkov bolnikov necepljenih, na navadnem pa 70 odstotkov. To pomeni, da bi imeli ob bistveno boljši precepljenosti v bolnišnicah hospitaliziranih med 200 in 300 bolniki, ne pa okoli 800,« je dejal.

Ciljna precepljenost v družbi bi, kot pravi, morala biti 80- in večodstotna, pri starejših od 50 let pa 98-odstotna. Zato bodo organizirali akcijo, dneve cepljenja, in sicer od 19. do 23. decembra; organizirani bodo v cepilnih centrih, ki bodo delovali od 8. do 20. ure, v vsaki statistični regiji bo en cepilni center deloval od 20. do 8. ure zjutraj. Cepiti se bo dalo brez predhodnega naročanja, na voljo pa bodo vsa cepiva, prednostno Pfizerjevo in Modernino. Zdravnikom so pripravljeni pomagati tudi zobozdravniki, med 200 in 300 je takih.