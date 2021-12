Bodite pozorni, to so simptomi, ki so značilni za omikron

S tem ko se omikron hitro širi po Evropi postajajo vse bolj jasne njegove značilnosti. Strokovnjaki so po poročanju The Suna prišli do ugotovitev, da oboleli nimajo istih simptomov kot tisti, ki so zboleli za različico delta.

Poleg bolečin v mišicah, utrujenosti, vročine in kašlja, so opazili, da oboleli govorijo še o novih neobičajnih simptomih. Prvi takšen je izrazito močno nočno znojenje. Oboleli pravijo, da so njihove pižame in posteljnine ponoči prepojene z znojem. Ugotovili so tudi, da za omikron ni značilno vnetje grla, so pa pacienti poročali o nenavadnem srbečem in dražečem občutku v grlu. . Ugotavljajo, da najnovejša različica povzroča blažje simptome, takšne, ki so bolj značilni za gripo. Prišli so tudi do spoznanja, da pacienti z omikronom ne izgubijo voha in okusa, kar je značilno za 'starejše' različice koronavirus.

Kdo pretirava?

Zdravnica v Južni Afriki Angelique Coetzee, ki je zdravila prvo osebo z novim koronavirusom je kritična do 'histerične reakcije' Velike Britanije ob pojavu omikrona. Britanci namreč ob širjenju najnovejše različice pripravljajo nove stroge uktepe. Prepričana je, da so njihove katastrofične napovedi, da bodo do konca meseca imeli milijon okuženih in deset tisoč dnevnih hospitalizacij pretirane in da vodijo do tega, da bodo Britanci znova uvedli zaprtje za božič in Novo leto.

Ob tem je opozorila na to, kaj se je dogajalo v Južnoafriški Republiki, kjer so zabeležili prve primere. Ugotovili so, da so takšne reakcije nesorazmerne z rizikom, ki ga prinaša ta različica. »Zdi se, da je različica že nekaj časa krožila po Južni Afriki in moja dolžnost je bila, da izrazim zaskrbljenost. No, ko sem to naredila, pa je zavladala cela panika. Velika Britanija in evropske države so uvedle prepoved letov in podaljšale karanteno. Takrat nismo vedeli dovolj o omikronu,« je dejala n dodala, da je zdaj že jasnega več in da je začudena zaradi pretiranih reakcij. »Delala sem s pacienti, ki so se okužili z novo različico in mislim, da vem največ o učinkih, ki jih ima na ljudi.«

»Mi delamo z ljudmi, ne s statističnimi projekcijam in lahko vam zatrdim, da so simptomi pri tistih, ki smo jim potrdili omikron blagi, v primerjavi s tistimi, ki smo jih zabeležili pri drugih različicah.« Doda še, da so lahko tisti, ki so se okužili z najnovejšo različico srečni, da jih ni doletela delta ali kakšna druga starejša različica.