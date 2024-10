Potem ko so bili konec avgusta v severovzhodnem delu Slovenije, točneje v pomurski in podravski regiji, potrjeni prvi trije primeri okužbe z virusom Zahodnega Nila, je po mesecu dni znova prišel na plan. Tokrat je udaril v prestolnici, kjer so potrdili virus Zahodnega Nila pri štirih sivih vranah: »Ptice so bile najdene v Mestni občini Ljubljana,« so zapisali pri Nacionalnem veterinarskem inštitutu, informacijo pa je javnosti posredovala Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). Bolezen je bila pri pticah v Sloveniji nazadnje potrjena leta 2021, pred tem pa so v letih ...