Okužba v enem izmed vrtcev, ravnateljica sporočila novico o zaprtju

FOTO: O. B.

FOTO: O. B.

V petek do polnoči je bilo v Sloveniji na okužbo s koronavirusom testirano 1027 ljudi, zabeležili pa so 24 novih okužb v 15 slovenskih občinah. Zaradi okužbe s koronavirusom so zaprli vrtec Mavrica v Odrancih, od koder so sporočili, da bo vrtec zaprt po priporočilih NIJZ.Tako je povedala ravnateljica vrtca, ki je dodala, da bodo starši več izvedeli na NIJZ. Prav tako nam ni uspelo izvedeti, ali je okužen kdo izmed zaposlenih v vrtcu ali pa kakšna oseba, ki je obiskala vrtec, kajti otrok zanesljivo ni. Med osebami s potrjeno okužbo v petek je namreč najmlajši v starosti od 15 do 24 let. Več bo najbrž znano v naslednjih urah, najpozneje pa do ponedeljka zjutraj, ko bo vrtec Mavrica zanesljivo zaprt.Skupno število ljudi, pri katerih so do sedaj v Sloveniji potrdili okužbo s koronavirusom, znaša 1940, aktivnih primerov je 261.V petek je v Sloveniji bilo hospitaliziranih 19 ljudi, dve osebi sta na intenzivni negi, dve osebi pa so odpustili iz bolnišnice. Število umrlih bolnikov s covidom 19 je še vedno 111.