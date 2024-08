Avgust je že tradicionalno mesec, ko se Idrija spremeni v raj za ljubitelje žlikrofov. Letošnja ponudba na Prazniku idrijskih žlikrofov je bila še kanček bolj bogata kot lani, ljudi vsaj na oko še trohico več, gastronomsko ponudbo pa so znova začinili glasbeni nastopi ter različne delavnice za otroke in odrasle. In koliko žlikrofov so skuhali? Več kot tono! »Nekoč, ko zbral bom ves pogum ...« je konec 80. let prepevala skupina Prizma. Za okušanje dobrot na Prazniku idrijskih žlikrofov ni bilo treba posebnega junaštva, le nekoliko odprtega duha in pripravljenosti na širjenje kulinaričnih obzor...