Po hudi in kratki bolezni umrl Matjaž Sušnik: »Pogrešali ga bomo«

Poslovil se je borec za pravice kreditojemalcev v švicarskih frankih Matjaž Sušnik. »Z globoko žalostjo sporočamo, da nas je po hudi in kratki bolezni mnogo prezgodaj zapustil dolgoletni predsednik društva Matjaž Sušnik. Pustil je neizbrisen pečat v srcih vseh, ki smo ga poznali,« so sporočili iz Združenja Frank.

Kot so še zapisali v društvu, je bil Sušnik človek, ki se je nesebično razdajal za druge: »Pogrešali bomo njegove praktične rešitve v zapletenih situacijah in pomirjujoč pristop v na videz nerešljivih trenutkih. Njegov večni optimizem nam je vsem vlival upanje. Zdaj nas je pustil na vrhu strmega klanca, kot bi nam želel sporočiti: 'No, saj smo tik pred ciljno črto, le še prečkati jo je treba!'«

Prijatelj, sodelavec, mož in oče

V združenju so pokojnega Sušnika tudi sicer opisali kot izrednega človeka: »Matjaž je bil borben, pogumen, delaven, vztrajen, optimističen, potrpežljiv in zelo premišljenih odločitev. Tudi v najtežjih trenutkih je bil odločen, hkrati pa spoštljiv, razumevajoč, zaščitniški, toleranten in preprost. Bil je globoko zavezan demokratičnim načelom. Ob številnih društvenih in službenih obveznostih je bil tudi ljubeč mož in oče, dober prijatelj in sodelavec, uspešen samostojni podjetnik, hkrati pa neustrašen borec za človekove pravice ter sanjalec in ustvarjalec boljšega sveta. Pogrešali ga bomo.«