V javnost pricurljal posnetek iz kluba, ki naj bi nastal pred napadom na 19-letnega Tea (VIDEO)

Minuli konec tedna je Slovenijo in Hrvaško pretresel incident, ki se je v noči na petek zgodil v Poreču pred tamkajšnjim klubom. Skupina moških je malo po polnoči v petek brutalno pretepla 19-letnega Slovenca. Ta se je zaradi hudih poškodb najprej zdravil v puljski bolnišnici, v soboto zvečer pa so ga prepeljali v ljubljanski UKC. Po navedbah hrvaških medijev je Slovenec med drugim utrpel zlom lobanje.

Njegova mama je v ponedeljek potrdila, da se je njegovo zdravstveno stanje poslabšalo. Povedala pa je tudi, da njegovo življenje od tiste noči ne bo nikoli več enako.

Regional Express pa je zdaj pridobil posnetek varnostne kamere iz nočnega kluba v Poreču, ki naj bi nastal tik pred brutalnim napadom na 19-letnega slovenskega državljana.

Kri naj bi zavrela že v notranjosti kluba

Po neuradnih informacijah Regional Expressa, ki jih navajajo viri blizu varnostni službi, naj bi se incident začel že v notranjosti kluba. Mladenič naj bi se tam zapletel v spor z drugimi gosti in pri tem omenjal nož. Varnostniki so se zato, tako navaja vir, odločili, da ga odstranijo iz kluba. Obstajalo naj bi več prič, ki potrjujejo to različico dogodkov, vendar bo o resničnosti teh navedb odločila policija.

Na objavljenem posnetku je videti množico in splošno zmedo v ozadju, vendar je težko razločiti identiteto udeležencev in natančen potek dogodka.