21-letni Julian izumil gorivo iz plastike, nato nenadoma izginil: »Nekaj se dogaja, molite zame, prosim«

Julian Brown, 21-letni izumitelj iz ameriške Atlante, je zaslovel zaradi naprave, ki naj bi plastične odpadke spreminjala v uporabna goriva. A sredi julija 2025 je nenadoma izginil z družbenih omrežij, kar je med njegovimi sledilci in okoljevarstvenimi skupnostmi sprožilo val zaskrbljenosti.

Skrb vzbujajoča objava in tišina

Brown je nazadnje objavil video 9. julija 2025, v katerem je deloval izjemno vznemirjen. Snemal se je v vozilu in ob posnetku zapisal: »Nekaj se dogaja, molite zame, prosim. POSNEMITE TO. Ne vem.«

V videu je dodal še: »Nekdo me napada. Ne morem povedati več podrobnosti.«

Le nekaj dni pred tem je objavil še en skrb vzbujajoč zapis, v katerem je trdil, da ga je sredi »ničesar« izsledil skrivni helikopter.

Po tem je Brown izginil s spleta — brez objav, brez odzivov. A njegova mati Nia je 28. julija za Daily Mail dejala: »Lahko potrdim, da je Julian na varnem, vendar zaradi njegove varnosti ne morem razkriti več informacij.«

Tudi policija v Atlanti je zatrdila, da ni nobene odprte preiskave o pogrešani osebi z njegovim imenom: »Lahko potrdimo, da trenutno ne preiskujemo pogrešane osebe z imenom Julian Brown,« so povedali za The U.S. Sun.

Revolucionarni izum

Julian Brown ima na Instagramu kar 1,8 milijona sledilcev, slavo pa si je prislužil z izumom Plastoline — naprave, ki naj bi plastiko spremenila v bencin, dizel ali celo reaktivno gorivo. Tehnologija temelji na postopku mikrovalovne pirolize, ki segreva plastiko brez prisotnosti kisika in jo kemično razgradi v gorivo.

Brown je tehnologijo začel razvijati že kot najstnik — brez formalne izobrazbe, a z veliko samoiniciative in znanja s področja varjenja, ki mu je omogočilo gradnjo prototipov z doma narejenimi in recikliranimi deli. Napravo poganja sončna energija.

Cilj njegovega izuma je bil jasen: preoblikovati svetovni plastični problem v energetski vir.

V intervjuju za medij Canvas Rebel novembra 2024 je povedal: »Pretvarjanje plastike v gorivo z reaktorji ni nič novega, vendar sem želel inovirati s pomočjo mikrovalov. Do danes skoraj nihče ne uporablja te tehnologije v industrijskem in neprekinjenem obsegu – to je moj cilj in poslanstvo.«

Dodal je še: »Najbolj sem ponosen na to, da sem skočil v nekaj tako nevarnega, in opravil vse tisto nevidno, težko delo, ki je potrebno za razvoj te tehnologije.«

Njegovo sporočilo javnosti je bilo navdihujoče: »Vsi smo sposobni rešiti svetovni problem, ne glede na to, kako je velik. Vsi smo semena, polna potenciala in strahov, a naš potencial mora biti zalit z vero, delom in izkušnjami.«

Kampanja za milijon

Brown je ustanovil startup NatureJab, s katerim želi Plastoline razviti v komercialno uspešen projekt. Na platformi GoFundMe je zagnal kampanjo, kjer želi zbrati milijon dolarjev.

Do 29. julija 2025 je kampanja zbrala 30.897 dolarjev.