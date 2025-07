Niste tu, da bi trpeli. Za vsako izkušnjo se skriva lekcija

Kadar obtičimo v napornem odnosu, težavni situaciji, slabem obdobju, ki se kar noče nehati, se običajno sprašujemo: »Zakaj se mi to dogaja?«

Odgovor duše se glasi drugače, kot si predstavlja vaš um. Preden ste prišli v to telo, ste se namreč strinjali s tem, da se vam bo to zgodilo. Vse je lekcija, zastavljena tako, da se boste kaj naučili iz te izkušnje, četudi je trenutno težka in boleča za vas. Toda vse, kar se vam dogaja, služi vašemu razvoju. Če se ne naučite te lekcije zdaj, vam bo ostala za drugič, lahko se bo ponovila v težji obliki, da bi se le naučili tistega, kar naj bi se z njo. Ponovila se vam bo v tem ali prihodnjem življenju, kajti nobene časovne omejitve nimate, na voljo imate vso večnost, da se naučite te lekcije.

Toda zakaj bi se vračali k učenju iste teme, če lahko to razrešite zdaj in se osvobodite? Hkrati se vprašajte, kaj je bistvo učenja, ki se skriva za dogodki. Prepoznajte modrost, ki se skriva v njem. Nič se namreč ne dogaja samo zato, da bi nas življenje mučilo.