Po Mahničevem pozivu zdaj prihaja še katoliški vikend vojaških veščin (VIDEO)

V javnosti v zadnjih dneh odmeva katoliški vikend vojaških veščin, ki ga pripravlja organizacija Katoliška mladina konec avgusta. Nanj vabijo takole: »Pridruži se nam na katoliškem vikendu vojaških veščin. Z nami bo Luka Debeljak, bivši pripadnik specialnih enot in ostali usposobljeni inštruktorji. Trije dnevi, ki združujejo duhovno poglabljanje, učenje praktičnih veščin in aktivno preživljanje prostega časa, ki spodbujajo osebno disciplino, odgovornost in notranjo trdnost. Namen dogodka je ustvariti prostor, kjer se posamezniki lahko povežejo med seboj in z Bogom,«.

Na dogodek se je kritično odzval nekdanji poslanec, televizijski ustvarjalec in igralec Franci Kek, ki je zapisal: »To ni šala. In res - to ni več šala.«

Nekdanji pripadnik specialnih sil Slovenske vojske Luka Debeljak je med drugim sodeloval v mednarodnih misijah v Maliju in Afganistanu.

Znani duhovnik Branko Cestnik pa je v Družini med drugim zapisal:

»Katoliški vikend vojaških veščin je torej napovedan in zdaj je ogenj v strehi. Toda kdo ga lahko kritizira? Pristaši trenutne vlade takega vikenda ne bi smeli kritizirati, saj ni nobena vlada tako zelo militarizirala državnega proračuna kot njihova. Propalestinski protestniki, v kolikor še podporniki Hamasa, enako niso verodostojni kritiki, saj je Hamas ostudna teroristična organizacija. Da ne govorimo o dvoumnih pacifistih iz višjih leg naše družbe, med katerimi sta kar dva bivša predsednika republike proruskih nagibov. Najbolj primeren kritik razvpitega dogodka je zato Cerkev sama. Organizatorji slovenskega katoliškega vikenda vojaških veščin morajo torej biti pretanjeno pozorni, da se med izvajanjem vikenda v vero ne bo pritaknil nečisti duh nasilja.​«

Katoliška mladina je zavod za vzgojo, versko, kulturno in izobraževalno dejavnost mladih.

Ob tem velja spomniti na velik odmev, ki so ga nedavno imele besede poslanca SDS Žana Mahniča glede oboroževanja Slovencev, ki jih je del javnosti zelo kritiziral.