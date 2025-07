Kolumna Gordane Stojiljković: Hrvaški Global

Minuli konec tedna je Slovenijo in Hrvaško pretresel incident, ki se je zgodil pred klubom v Poreču. Skupina varnostnikov je brutalno pretepla 19-letnega Slovenca, ki se je zaradi hudih poškodb, med drugim zloma lobanje, najprej zdravil v puljski bolnišnici, nato so ga prepeljali v ljubljanski UKC. Po besedah njegove mame se je njegovo zdravstveno stanje še poslabšalo.

Le upamo lahko, da se s Teom ne bo zgodilo podobno, kot se je leta 2007 zgodilo 20-letnemu Gorazdu Čamerniku, ki so ga varnostniki pred diskoteko Global pretepli do smrti. Pred očmi javnosti so se takrat začele razgaljati vse deviacije sveta varnostnih služb. Varnostniki naj bi zagotavljali varnost vseh obiskovalcev, a premnogokrat ti močni fantje enostavno niso ustrezno usposobljeni za tovrstno delo z ljudmi.

Namesto da bi mirili situacijo, izkoriščajo uniformo za svoje nasilne izpade.

To delo terja tudi poznavanje psihologije, ki je ključno pri delu z razburjenimi in opitimi posamezniki. Namesto da bi mirili situacijo, izkoriščajo uniformo za svoje nasilne izpade. Profesionalno usposobljen varnostnik bi kljub morebitnemu izzivanju na drugi strani moral ostati miren in postopati po zakonih. Uniforma mu namreč ne daje pravice do nikakršnega nasilja, razen če gre morda za samoobrambo ali zadržanje osebe, ki je resno ogrozila druge ali nosi orožje, pa še takrat mora biti uporaba sile sorazmerna in zakonita. Tako pa se še vedno dogaja, da so nekateri varnostniki v lokalih ljudje z nasilno preteklostjo, ki velikokrat delajo na črno. Tako naj bi bilo tudi v tem primeru.

Za trojico hrvaških varnostnikov – kot beremo, naj bi bil med njimi ustanovitelj hrvaške franšize Punch It Gym Croatia v Pulju in nekdanji hrvaški reprezentant v tekvondoju, pa tudi policist, član istega kluba –, ki so neusmiljeno tolkli po komaj dobro polnoletnem fantu z Vrhnike, je sicer preiskovalni sodnik odredil 30-dnevni pripor. A življenje 19-letnika – srčno upam, da bo njegovo mlado telo kos vsem pridobljenim poškodbam – nikoli več ne bo enako. Najmanj, kar pričakujem, je, da ti pretepači nikoli več ne bodo opravljali dela, za katero že sama beseda pomeni ravno nasprotno od tistega, kar so počeli. Varovati. In ne pretepati. In to brutalno.