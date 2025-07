Sumijo na povzročitev prometne iz malomarnosti, s sopotnico je hudo

V preteklih 24 urah je ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 687 klicev, 187 za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 42 nanašalo na kriminaliteto, 42 na javni red in mir, ter 83 na prometno varnost.

Prometne nesreče

Včeraj, okoli 10. ure, se je na cesti Izlake – Zagorje ob Savi zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznika osebnih vozil. Po do zdaj zbranih obvestilih je do prometne nesreče prišlo zaradi nepravilne smeri oziroma strani vožnje voznika osebnega vozila. Sopotnica v vozilu je bila v nesreči huje telesno poškodovana. Njeno življenje ni ogroženo. Policisti nadaljujejo zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Včeraj, nekaj čez 20. uro, pa se je v Zalogu v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri je bil samoudeležen kolesar. V postopku je preizkus alkoholiziranosti pri njem pokazal 0,79 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Po do zdaj zbranih obvestilih je do prometne nesreče prišlo zaradi neprilagojene hitrosti in vožnje pod vplivom alkohola kolesarja. Policisti vodijo prekrškovni postopek.