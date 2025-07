Brutalno sesuva Goloba in Gabrovo: »Brez samopromocije, osladnih videov in sluzastih blebetanj«

Poročali smo že, da sta veličastno zmago Tadeja Pogačarja na dirki po Franciji spremljala tudi predsednik vlade Robert Golob in njegova partnerica Tina Gaber.

Predsednik vlade je tako na sprejemu ob koncu dirke Tour de France v Parizu še enkrat poudaril, da si želi start te največje tritedenske kolesarske dirke na svetu leta 2029 v Sloveniji, poklonil pa se je tudi slovenskim kolesarjem na čelu s Tadejem Pogačarjem.

»Brez samopromocije, osladnih videov in sluzastih blebetanj«

A njun obisk v Franciji vsem ni bil všeč. Tako se je z glasno kritiko oglasil bivši Janšev notranji minister Aleš Hojs.

Aleš Hojs. Foto: Marko Feist

Objavil je fotografijo iz leta 2022, ko je takrat državni sekretar Franc Kangler v imenu Janševe vlade Pogačarju, izročil zahvalo in priložnostno darilo za vse,kar je s svojim trudom in uspehi prispeval k prepoznavnosti Slovenije. In pikro dodal: »Brez samopromocije, osladnih videov in sluzastih blebetanj.«