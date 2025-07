Na slovenskem počivališču dva moška nadlegujeta potnike (FOTO)

Na družbenem facebooku se je na strani GP Maljevac pojavilo svarilo vsem tistim, ki potujejo po Sloveniji. Gre za skrb vzbujajoče sporočilo potnika, ki se je vračal iz Bosne in doživel neprijetno srečanje na slovenskem počivališču.

V sporočilu, ki so ga prejeli administratorji GP Maljevac, potnik opozarja na dva moška, ki sta ga na počivališču v Sloveniji ustavila in prosila za denar. »Pozdrav. Vračam se domov iz Bosne in ta dva sta me zaustavila na počivališču v Sloveniji. Prosila sta za en evro za gorivo, govorila sta, da imata v avtu tri otroke,« opisuje dogodek.

Bila naj bi vsiljiva

A to še ni vse. Po njegovih besedah sta se vsiljivca nato lotila še drugih voznikov na počivališču. Čeprav ni slišal, kaj so govorili njim, pa poudarja, da je bilo njuno obnašanje »zelo neprijetno in nasilno«. Zaskrbljeni potnik zato poziva, naj se opozorilo javno objavi, da ne bi kdo postal naslednja žrtev.

GP Maljevac je k opozorilu priložil tudi fotografijo domnevnih storilcev, ki bi lahko pomagala pri identifikaciji. Za zdaj ni znano, ali je bila o incidentu obveščena tudi policija.