Hvalnica pastirskemu življenju: v Senožečah tovrstno dediščino uspešno obujajo

Kulturno umetniško društvo Pepca Čehovin – Tatjana iz Senožeč je dvajsetkrat organiziralo Pastirske igre, in sicer med letoma 1995 in 2019. V legendarno prireditev je potem posegla pandemija in šele lani je sledilo nadaljevanje, ki je pod novim imenom Pastirčkov dan prineslo obilico športnih, kulturnih, etnoloških ter družabnih dogodkov.

Gre za klasično obujanje pastirske dediščine ... »Spomini na preteklost, obujanje pastirske tradicije, prikaz pastirskih iger, običajev, vzgoja mladih, vse to so glavni nameni pravkar končane prireditve. Z njo starejši obujamo spomine na pašo govedi in drobnice, nekoč zelo pomembne gospodarske dejavnosti, s tem pa predajamo znanje in spomine mlajšim rodovom. Prireditev je prinesla tudi nekaj novosti. Zelo ponosni smo, da smo v juniju dobili kar dve pomembni pridobitvi. V obnovljeni nekdanji mitnici je zaživel Muzej tovorništva in prevozništva.

Pri osrednji igri zbijanja oziroma toučenja koze je staro in mlado metalo količek in želelo podreti trinožno leseno rogovilo.

V dvorcu furmanske hiše pa je Jana Rutar Furlan uredila Galerijo Rutar, v kateri se predstavljata odlična amaterska slikarja Boris Rutar in njegov sin Sean Rutar. Muzej in galerija sta tokrat imela dan odprtih vrat. Novost letošnjega Pastirčkovega dne pa je bil tudi digitalen interaktivni kviz Pastirčkova raziskovalna pot po Senožečah. Avtorica kviza, ki nas vabi na svojevrstno raziskovanje spoznavanja zgodovine in kulturne dediščine Senožeč, je bila Mojca Može Škapin, in sicer ob računalniški podpori Tadeja Škamperleta,« je poudaril predsednik KD Valter Cerkvenik.

Čuvaji drobnice

Prireditev se je začela pri bajerju s športnim ribolovom, ki ga je pripravila domača ribiška družina. Tekmovanja se je udeležilo 19 ribičev. Kot je povedal predsednik ribiške družine Srečo Žvab, je imel še največ sreče Nermin Nuhić, drugo in tretje mesto pa sta zasedla Miloš Benčič in Ema Novak.

Pastirji so bili znani po svojih igrah: hoja na hoduljah je bila še posebno zahtevna.

Iz Dolenje vasi se je na šestkilometrski pohod do Senožeč pod vodstvom predsednika Razvojnega društva Bandera Aleša Tominca podalo 14 pohodnikov. V medgeneracijskem prostoru krajevne skupnosti je Kulturno društvo Kras, ki šteje 34 slikarjev in ga že sedem let vodi predsednica Erna Kopše, pripravilo razstavo, na kateri se je predstavilo 17 članov društva in štirje domači slikarji Valter Cerkvenik, Milan Maljevac - Julko, Milan Martinčič in Alenka Žiberna.

S Kekčevo pesmijo v izvedbi Maksa in Marka Udoviča so tudi uradno odprli Pastirčkov dan. Predstavila sta se tudi kraška ovčarja, 8-letni Primus in 2-letna Vera Miliruj iz dutovske Psarne Miliruj. »Kraški ovčar je namreč ena najstarejših pasjih pasem na svetu in na to moramo biti Slovenci zares ponosni! Trudimo se, da bi kraški ovčarji postali takšni kot nekoč, kot jih je v 17. stoletju opisoval že Janez Vajkard Valvasor v Slavi Vojvodine Kranjske, in sicer kot močne in bojevite pse iz okolice Pivke. Primus Miliruj je 18-kratni šampion in trikratni svetovni prvak v lepoti ter ima dve licenci za terapevtskega psa,« sta dodala lastnika tega psa – Damijana in Davorin Lisjak.

Predstavili so hojo s hoduljami, streljanje s fičafajem oziroma z lokom, otroško igro tancerko, škrovanje in toučenje koze.

Toučenje koze

Živahen utrip in začetek Pastirskih iger so slednjič naznanile raglje. Predstavili so hojo s hoduljami, streljanje s fičafajem oziroma z lokom, otroško igro tancerko, škrovanje in toučenje koze. Pri osrednji igri toučenja koze so tekmovalci metali kouc (količek), cilj je bil podreti kozo – trinožno leseno rogovilo. Pomerilo se je pet ekip, zmagala pa je domača ekipa Botre.

Andrej Jelačin je mlade razveselil s pravljicami.

Divaški častni občan, priznani primorski humorist Andrej Jelačin -Toni Karjola je predstavil nekaj povedi iz svoje zadnje knjige O čarobni skali, v kateri je podoživljal svoje pastirske čase, ko je pasel živino med Senožečami in Potočami. Jelačin je bil skupaj z Marijanom Sušo in Marijanom Sotlarjem ne nazadnje tudi pobudnik Pastirskih iger. Že večkrat jih je vodil, kot je že večkrat vodil tudi tekmovanje harmonikarjev. Po njem je bila poimenovana glavna tekmovalna točka – vožnja s karjolo. Kekčevo pesem pa je prepeval operni pevec Rajko Koritnik.

Zaigrali so tudi člani Kulturnega društva Kraška harmonika. Pridne članice domačega aktiva žena so v pastirskih kotlih medtem pripravljale pastirski golaž in joto. Obiskovalcem je teknil tudi krompir v žerjavici, spekla ga je Irena Gerželj. Prireditev so ob zvokih ansambla Belle de jour zaključili s plesom.