Ojoj, narasli vodotoki poplavili kleti in pritličja nekaterih hiš

Vreme se je po več dneh obilnejših padavin umirilo, vremenoslovci za danes napovedujejo oblačno z občasnimi padavinami. Pretoki rek so veliki. V širšem obsegu kot običajno poplavljajo reke v porečju Krke in Kolpa. Razlivajo se reke v porečju Ljubljanice, Pesnice, Vipave, Meže in Dravinja v spodnjem toku, sporoča Agencija RS za okolje (Arso).

Naraščajo reke Krka, Kolpa v srednjem in spodnjem toku, Sava v srednjem in spodnjem toku, Dravinja s pritoki v spodnjem toku, Drava v spodnjem toku, Mura in reke v Pomurju ter Vipava. Pretoki drugih rek so ustaljeni ali pa se počasi zmanjšujejo. Sava v spodnjem toku, Drava in Mura se lahko v manjšem obsegu razlijejo ob strugi.

Popoldne se bo ustalil pretok Drave, Mure, Vipave in Kolpe, Dravinja pa bo začela upadati. Krka se bo ustalila do večera pri pretoku okoli 340 m3/s. Sava bo v spodnjem toku začela upadati v noči na soboto. Pretoki drugih rek se bodo v prihodnjih urah začeli zmanjševati. Vodnatost rek bo še velika.

Krka bo v soboto še poplavljala in počasi upadala, pretoki drugih rek po Sloveniji se bodo zmanjševali. V nedeljo se bo vodnatost rek zmanjševala.

Narasli vodotoki poplavili

Po besedah poveljnika Civilne zaščite Šentjernej Boštjana Koširja je Krka na njihovem območju poplavila nekatere ceste, vendar stanovanjski objekti niso ogroženi. Glede na napovedi hidrologov, da naj bi se vodostaj Krke danes dvignil še za 10 centimetrov, večjih težav danes več ne pričakujejo.

Slabše je bilo v noči na četrtek, ko so meteorna voda in narasli vodotoki poplavili kleti in pritličja nekaterih hiš. »Te smo ustrezno zaščitili za primer, da dobimo novo močnejšo pošiljko padavin. Pripravljeni so tudi ljudje, ki so ostali doma ter umaknili avtomobile in drugo premoženje,« je Košir danes povedal za STA.

Na območju Občine Kostanjevica na Krki, kjer imajo pogosto težave z naraslo Krko, po besedah tamkajšnjega župana Roberta Zagorca večjih težav tokrat ni. Krka je sicer narasla in se razliva, a ne ogroža hiš in ljudi, je povedal. Podobno je s Kolpo v Občini Osilnica, je za STA povedala tamkajšnja županja Alenka Kovač.

Danes bo oblačno z občasnimi padavinami. Ponekod bo pihal severni veter, na Primorskem zmerna burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 14, v Zgornjesavski dolini okoli 4, na Primorskem do 17 stopinj Celzija.

V soboto bo sprva oblačno, ponekod bo občasno še rahlo deževalo. Popoldne se bo v zahodnih krajih oblačnost trgala. Jutranje temperature bodo od 6 do 11, v alpskih dolinah okoli 2, najvišje dnevne od 9 do 15, na Primorskem ob šibki burji okoli 17 stopinj. V nedeljo bo sončno z meglenim jutrom. V ponedeljek bo na vzhodu še delno jasno, drugod se bo oblačnost povečala. Zapihal bo jugozahodnik, topleje bo.