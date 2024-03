Ohranjajo stare navade in ljudska izročila (FOTO)

Pred velikonočnimi prazniki je Zavod za turizem Cerklje v Galeriji Petrovčeve hiše pripravil velikonočno in pomladno razstavo, tradicijo pa ohranjajo že 25 let.

Skupaj je na ogled okrog 320 vezenih velikonočnih prtov, prtičkov, voščilnic in drugih dekorativnih vezenin za pokrivanje košar z jedmi ob blagoslovu ter več vezenih pirhov, cvetličnih velikonočnih aranžmajev, butaric, uporabne in okrasne keramike ter likovnih del. Na Slovenskem velja velika noč tudi za ljudski, pomladni praznik, s katerim so povezane številne šege in stare navade.

Ročno izdelane skodelice Dragice Pezdir

Od keramike do vezenja

Bogat kulturni program ob odprtju velikonočne razstave je pripravil Kulturni klub Liberius Cerklje, ki ga uspešno vodi prof. Daniela Močnik. Z izbrano poezijo so nastopile Minka Škoda, Irena Martinjak, Silva Česen in Nadja Žura, nekaj pesmi pa so ubrano zapele članice vokalne skupine Andrej Vavken pod vodstvom prof. Irme Močnik ob glasbeni spremljavi prof. Damijane Božič Močnik in violinistke prof. Neže Križnar Ristič.

Na razstavi sodelujejo članice Klekljarice Lastovke Cerklje, ki jih vodi Lojzka Mrgole, z mojstrovinami, kot so kljekljani velikonočni prtički, namizni prti in pirhi. Sekcija ročnih del Rožce iz društva upokojencev je predstavila velikonočne košare s pregrinjali in prti; sekcija deluje uspešno že 21 let, skupino deklet pa vodi Marina Marko.

Sodelujejo tudi klekljarice Lastovke.

Na razstavi se predstavljajo tudi ustvarjalke Nataša Pezdir z izdelki iz keramike, Mira Gerkman z vnuki z velikonočnimi aranžmaji, na razstavi pa so tudi butarice, izdelane po starem običaju, petelina iz gline in veliki raglji Ivana Kropivnika z Zgornjega Brnika. Na ogled so dela članov Likovne sekcije Društva upokojencev Cerklje, voščilnice Dragice Pezdir, Ivica Vreš pa je pokazala kvačkane kokoške. Društvo Gorenjski nagelj se predstavlja z velikonočnim aranžmaji in narcisami, izdelanimi iz krep papirja, na velikonočne aranžmaje iz blaga pa sta ponosna Darja Pernuš in Tatjana Logar z Olševka. Pavel Korbar iz Poženika predstavlja 60 centimetrov velik kip Jezusa Kristusa, Polona Bradeško pa čudovite namizne aranžmaje, venčke in butarice.

Razstava bo na ogled do sobote, 30. marca.

V ospredju so butarice.

25 let že prirejajo razstavo.