Ohladitev in dež morila ptice pri nas: Razsežnost pogina bo znana šele v naslednjih dneh

Nenadna močna ohladitev ozračja ter daljše deževje sta močno prizadela tudi mnoge prostoživeče živali in slabo oskrbovane hišne ljubljenčke. Mraz je na severovzhodu države povzročil množičen pogin lastovk; sprva so poročali tudi o več tisoč mrtvih, a se je izkazalo, da vreme tako katastrofalno le ni udarilo po ptičkah, ki se odpravljajo na dolgo pot v tople kraje. Poleg nizkih temperatur jo je lastovkam zagodel zlasti dež, ki je odgnal žuželke, v pomanjkanju glavne hrane pa številne ptice niso mogle poleteti. Ostale so na tleh, kjer so lahek plen mačk, mnoge pa so končale tudi pod kolesi vozi...