Oglje kuhajo že več kot 100 let

Pri Francetovi jami so prižgali oglarsko kopo in v čudovito okolico v zeleni oazi pri okrepčevalnici ob pestrem kulturnem programu lokalnih izvajalcev privabili številne obiskovalce in ljubitelje narave.

Pobudo, da bi kopo, ki so jo več let prižigali v gozdičku pri Rakitnici, tokrat pripravili pri Francetovi jami, je dal Matjaž Mrhar, najemnik Jamarskega doma, kjer čez leto tradicionalno potekajo številni tematski dogodki. Brez omahovanja so zamisel podprli na Občini Ribnica in v enoti Zavoda za gozdove Slovenije, v pomoč pa so priskočili tudi nekateri zasebniki, med njimi družina Tekavec iz Dola pri Litiji, ki je pomagala pri zlaganju kope. Tekavčevi sicer kuhajo oglje že več kot sto let.

V kulturnem programu so nastopili tudi člani ribniške godbe na pihala.

»Naj se dimi,« je pred prižigom kope o oglarstvu, ki ga pri nas oživljamo, spregovoril Jože Prah z Zavoda za gozdove, sicer predsednik Oglarskega društva Slovenije. Ob igranju godbe jo je prižgal Simon Tekavec. »V kopi, ki je prekrita z 10-centimetrsko plastjo stoletne oglarske zemlje, je zloženih 15 kubičnih metrov drv. Oglje se bo kuhalo deset dni, dobili pa ga bomo za okoli 1,3 tone,« je pojasnil Tekavec. Tina Kotnik, vodja kočevske območne enote Zavoda za gozdove, je pohvalila organizatorje dogodka, ki je h kopi ob nedavnem tednu gozdov privabil številne radovedneže, tudi šolarje.

Poleg ribniškega pihalnega orkestra in skupine ribniških citrark Citrin, članic literarne skupine Samosvoje in lajnarja Slavka Rusa, ki so bili del kulturnega programa, je spomin na nepozabnega Janeza Levstka, gonilno silo pri organizaciji večletnega prižiga kope pri Rakitnici, kjer so potekala tudi vseslovenska srečanja oglarjev, in tudi v kočevski Mali Gori, oživil Robert Tomazin.

Skupina Citrin, ki jo vodi vsestranska Damjana Praprotnik.