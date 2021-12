Oglasili so se iz podjetja Košaki: bodo klavce kaznovali?

Poročali smo, da so predstavniki društva AETP v javnost poslali videoposnetke, ki so bili na skrivaj posneti s skritih kamer. S posnetkov je razvidno, da za zidovi klavnice Košaki mesarji na klavni liniji domače živali tepejo, nanje kričijo in jih zbadajo z električnimi palicamo. Tudi omama pred izkrvavitvijo do živali ni nič bolj prizanesljiva. Prašiče se z elektrošoki spodi v plinsko komoro, kjer se v agoniji zadušijo, manjši pujski pa so omamljeni kar z udarcem po glavi. Po postopku omame, uspešne ali pa tudi ne, se vse prašiče z nožem vbode v vrat, so popisali dogajanje v Košakih.

Na posnetke, ki so prišli v javnost, so se nam odzvali z mariborskega podjetja Košaki, kjer so zapisali, da nekatere stvari obžalujejo. »Iz objavljenega posnetka je razvidno, da v naših prizadevanjih nismo vedno v celoti uspešni, kar seveda obžalujemo. V podjetju z rednimi izobraževanji in preizkusi znanj skrbimo, da sodelavci, ki ravnajo z živalmi, posredujejo ustrezna znanja in spretnosti za to. V zadnjem letu smo tako iz tega področja izvedli 16 internih in 3 zunanja izobraževanja sodelavcev. V primeru, ko ugotovimo neustrezno ravnanje sodelavce tudi ustrezno sankcioniramo«.

Posnetki naj bi tako razkrivali, da gre za kršitev pravilnika o zaščiti živali pri zakolu - med drugim v primeru, ko je iz posnetka razvidno, kako zaposleni žival omami s strelom v zatilje. Kršitev pravilnika naj bi bila vidna tudi na posnetku, na katerem sta v boksu za omamljanje dva telička – naenkrat se sme omamiti le eno žival. Zaposleni enega omami, drugega pa ne doseže in traja še kratek čas, preden omami tudi njega. Iz podjetja na to odgovarjajo, »da si nenehoma prizademajo za to, da spoštujemo nacionalne predpise in predpise Evropske unije, k temu pa nas zavezujejo tudi standardi kakovosti, ki jih imamo vpeljane za zagotavljanje neoporečnosti in varnosti živil. Ob teh prizadevanjih tekoče izvajamo kontrole naših sodelavcev, prav tako pa zagotavljanje predpisov zagotavljajo inšpektorji Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki so vedno prisotni ob zakolu živine«.

Poudarili so še, »da tudi predstavniki društva AETP, ki so izpostavili domnevno sporno ravnanje ugotavljajo, da iz posnetkov ne izhajajo večje nepravilnosti ter proces poteka po ustaljenih postopkih in praksah, ki jih nalaga zakonoaja Evropske unije in podrejeno tudi domači predpisi«