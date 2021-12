Pozor, ni za občutljive: pretresljivi posnetki iz mariborske klavnice (VIDEO)

Slovensko Društvo AETP (Animal Enterprise Transparency Project) je objavilo nov, doslej drugi videoposnetek z ene od slovenskih farm. Posnetek zelo nazorno prikazuje delo v mariborskem podjetju za proizvodnjo mesa in mesnih izdelkov Košaki.

Na posnetku, ki ga je anonimna skupina aktivistov na skrivaj posnela, je mogoče videti prašiče in bike v klavnici. Spustijo jih v plinsko komoro, jih mrtve obesijo, biku v lobanjo zapičijo sredstvo za omamljanje. Zaposleni brcajo živali in preklinjajo ...

Več na spodnjem desetminutnem posnetku.

Klanje z ljubeznijo - skrivna preiskava from AETP on Vimeo.

V društvu AETP pravijo, da objavljeni posnetki potrjujejo pričevanja mesarke, ki je na praksi v klavnici Košaki leta 2013 videla vse na lastne oči.

»Mesarji namreč na klavni liniji domače živali tepejo, na njih kričijo in jih zbadajo z električnimi palicami, celo po obrazu. Omama pred izkrvavitvijo do živali ni nič bolj prizanesljiva: prašiče se z elektrošoki spodi v plinsko komoro, kjer se v agoniji zadušijo, manjši pujski pa so omamljeni kar z udarcem po glavi. Po postopku omame – uspešne ali pa tudi ne –, se vse prašiče z nožem vbode v vrat. Na klavni liniji za govedo se bike (tudi krave, telice, teličke) po vrsti, prav tako s pomočjo elektrošokov, nažene v kletko za omamljanje, kjer so imobilizirani in lahko vidijo ter vonjajo, kakšna smrt jih bo kmalu doletela. Nato jim operater s strelno napravo v čelo zabije penetrirni klin in če gre vse po sreči, biki nemudoma izgubijo zavest. Nato se jih dvigne za eno nogo, da jim klavec prereže vrat. Vendar, kot kažejo posnetki, veliko bikom opisan način omame povzroči le hudo boleče in paralizirajoče poškodbe lobanje, tako da izkrvavitev doživijo pri zavesti,« so v društvu ubesedili posnetek.

Poudarjajo, da so opisane klavniške prakse (z izjemo brcanja živali in neustrezne aplikacije električnih sunkov) na podlagi evropske uredbe legalne. »Izkrvavitev prašičev po uporabi plinske komore z visoko koncentracijo CO2 celo velja za enega najmanj bolečih načinov usmrtitve živali, a vendar, kot kažejo posnetki, je ta način omame daleč od predstav splošne javnosti, ki ji mesna industrija daje misliti, da prašiči v plinskih komorah mirno zaspijo,« pravijo in dodajajo, »da je koncept humanega klanja, ki ga industrija rada propagira, povsem izmišljen.«

Posnetki naj bi tako razkrivali, da gre za kršitev pravilnika o zaščiti živali pri zakolu - med drugim v primeru, ko je iz posnetka razvidno, kako zaposleni žival omami s strelom v zatilje. Kršitev pravilnika naj bi bila vidna tudi na posnetku, na katerem sta v boksu za omamljanje dva telička – naenkrat se sme omamiti le eno žival. Zaposleni enega omami, drugega pa ne doseže in traja še kratek čas, preden omami tudi njega.

Poleti razkrili slabe razmere pri gojenju prašičev

Društvo AETP je poleti razkrilo posnetke slabega ravnanja na prašičji farmi Ljutomerčan. Kot so takrat zapisali, posnetki »razkrivajo popolnoma drugačne pogoje reje od teh, ki jih v svojih oglasih in medijskih kampanjah prikazuje mesna industrija. Preiskava je namenjena seznanjanju slovenske javnosti in omogoča informiran diskurz o reji živali.«

S spornimi posnetki s prašičje farme Ljutomerčan se ukvarja tudi policija zaradi suma storitve kaznivega dejanja mučenja živali in na drugi strani zaradi prijave podjetja Ljutomerčan proti neznanim storilcem.

Dejansko stanje na terenu je po prvi objavi posnetkov preverjala uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, inšpektorji pa v času nadzora, ki je trajal več dni, niso ugotovili večjih nepravilnosti.