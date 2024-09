Mineva skoraj leto dni od odvzema živali, država noče priznati krivde

»Dela na kmetiji resnično ne zmanjka,« je včeraj zjutraj začel 23-letni Timotej Možgan iz Veniš pri Krškem. Očeta Rudija ni bilo doma. Bil je pri zdravniku. Zadnji dogodki so mu močno načeli zdravje. Vse kaže, da se bo moral predčasno upokojiti. Zahtevno delo pravosodnega policista in kmeta pri 54 letih že zahteva svoj davek. Da ne govorimo o aferi pred letom dni, ko se je Rudiju Možganu in njegovi družini življenje prekucnilo na glavo. Zgodilo se je 14. novembra; starši so bili v službi, sin Timotej sam doma.

Nesorazmeren ukrep

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je 10. novembra lani dobila prijavo v zvezi z zaščito na kmetiji Možgan. Inšpekcijski nadzor je uvedla veterinarska inšpektorica Danuša Štiglic. Ker je zaznala kršitve zakona o zaščiti živali, je 14. novembra z ustno odločbo na zapisnik odvzela 24 živali.

»Ko smo ostali brez črede, nas ni nihče vprašal, kaj bo z nami, kako bomo preživeli,« se je spominjal Rudi Možgan. »Za te krave smo se borili do konca. Lahko bi klonili in padli, pa nismo. Če ne bi vztrajali, bi te krave poklali in prodali, prav nikomur ne bi bilo mar za to. Še danes pa me moti, da ni prav nobena od pristojnih služb preverila, v kakšnih razmerah, ko so nam jih pobrali, so dejansko bivale. In še zdaj me zaboli pri srcu, ko se spomnim, kako so nalagali breje telice, ki jih v tej stopnji brejosti sploh ne bi smeli voziti naokoli.«

Med nezakonitim odvzemom niso dobro skrbeli za živino. FOTO: Matej Leskovšek

Tako upravni kot notranji nadzor sta odkrila kršitve postopka in zakonodaje. Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je namreč po izredni preverbi postopka odvzema živali konec lanskega decembra uradno veterinarko Danušo Štiglic izločila iz inšpekcijskega postopka. Nasledil jo je Aljoša Beljan; ponovil je inšpekcijski nadzor ter potrdil, da je rejec Možgan zagotovil ustrezne razmere za rejo. Ob odvzemu razmere sicer niso bile optimalne, a izkazalo se je, da je bil odvzem povsem nesorazmeren ukrep.

10. 11. 2023 UVHVVR dobi prijavo proti Možganovi kmetiji. 14. 11. 2023 Možganu z ustno odločbo odvzamejo govedo. 22. 12. 2023 Veterinarko izločijo iz inšpekcijskega postopka. 28. 12. 2023 Odpravijo odločbo in jo vrnejo v ponovno odločanje. 17. 1. 2024 Nova odločba za odpravo ugotovljenih nepravilnosti. 18. 1. 2024 Odvzeto govedo so začeli vračati domov.

Predlagali poravnavo

»Življenje na kmetiji gre naprej. Pred nami je še mesec hlevske paše. Kmečkih del ne manjka. Živina se počuti dobro, krave so nekako le prišle k sebi. Zdaj so povsem mirne. So pa potrebovale precej časa, da so se umirile in se spet zavohale. Tudi zdravstveno so si opomogle. Eno smo morali dati uspavati, druga je morala naknadno v zakol,« je sin Timotej popisal stanje ter razmere na kmetiji, kjer bo deloval kot mladi prevzemnik. Pri 23 letih mu volje do dela na kmetih ne manjka, od tega ga ni odvrnila niti težka bitka za njihove krave.

Potreben je bil čas, da so se krave spet navadile na življenje v skupni čredi. FOTO: Matej Leskovšek

Ker je šlo na nezakonit odvzem, so Možganovi resda pričakovali, da bo država priznala napako. Ne nazadnje je Franci Matoz, ki že od začetka zastopa družino Možgan, na državno odvetništvo poslal predlog poravnave, ki znaša 35.000 evrov: 22.500 evrov za duševne bolečine rejca Rudija, 12.500 pa zaradi poslabšanega stanja vrnjenih živali. Državno odvetništvo je predlog poravnave zavrnilo. »Pričakovali smo, da se bo to uredilo. Potem pa je presodilo pravilo, da ni pravne podlage za poravnavo. Kar je smešno, saj so bili jasni uradni zaznamki, prav tako je bilo razvidno, da je postopek tekel nezakonito,« se je odzval bodoči prevzemnik.

»Ko smo izvedeli, da se poravnava ni rešila, smo bili šokirani. Država se je odločila drugače in si s tem nakopala le še dodatne stroške, saj gremo v tožbo. Prepričan sem, da nam bo uspelo in bomo v tem postopku zmagali,« je še odločno dodal Timotej, ki ne more pozabiti, kako so se lanski dogodki okoli odvzema dotaknili očeta, ki še danes čuti posledice. Ne pozabimo, da je Rudi Možgan za vzrejo svoje črede porabil vsaj 50.000 evrov in ji posvetil 15 let trdega dela.