Odstotek najbogatejših Slovencev ima v lasti 23 % vsega premoženja, odgovorni so za toliko izpustov ...

Humanitarna organizacija Oxfam je pred začetkom Svetovnega gospodarskega foruma v švicarskem Davosu, objavila poročilo o neenakosti, v katerem opozarja na vedno hitrejše povečevanje razlike med bogatimi in revnimi. Glede na poročilo je bilo lani po svetu 2769 milijarderjev, kar je 204 več kot leto prej. Na drugi strani število ljudi, ki živijo pod pragom revščine, stagnira, število lačnih pa narašča.

Podatki Umanotere V Sloveniji si zgolj odstotek najpremožnejših v lasti 23 % vsega zasebnega premoženja, povprečni posameznik iz te skupine pa je neposredno odgovoren za kar 11-krat več letnih izpustov kot oseba iz manj premožne polovice prebivalstva.

Oxfamovo poročilo o neenakosti po svetu, ki ga organizacija tradicionalno objavi tik pred odprtjem letnega srečanja Svetovnega gospodarskega foruma (WEF) v švicarskem Davosu, temelji na različnih virih, med drugim na ocenah premoženja milijarderjev s strani ameriške poslovne revije Forbes in podatkih Svetovne banke. Glede na poročilo se je premoženje vseh svetovnih milijarderjev samo leta 2024 povečalo s 13.000 milijard dolarjev na 15.000 milijard dolarjev, kar je trikrat hitrejša stopnja rasti kot leta 2023. V povprečju se je premoženje enega milijarderja povečalo za dva milijona dolarjev na dan. Najbogatejših deset milijarderjev pa je v povprečju svoje bogastvo povečalo za 100 milijonov dolarjev na dan. Kot navaja Oxfam, bi ti, tudi če bi čez noč izgubili 99 odstotkov svojega premoženja, še vedno ostali milijarderji.

Lani je bilo po svetu 2769 milijarderjev, kar je 204 več kot leto prej. FOTO: Dejan Vodovnik

Ob tem so opozorili še, da je najbogatejši odstotek ljudi že porabil svoj delež svetovnega ogljičnega proračuna za leto 2025, in to le v prvih 10 dni tega meseca. Z drugimi besedami to pomeni, da so bi nekdo iz najrevnejše polovice svetovnega prebivalstva potreboval skoraj tri leta, da bi porabil svoj delež letnega svetovnega proračuna za ogljik.

V Sloveniji ima odstotek najpremožnejših v lasti 23 % vsega zasebnega premoženja

Kaj pa Slovenija? Lani septembra je študija organizacije Umanotera pokazala, da so se v Sloveniji dohodkovne in zlasti premoženjske neenakosti bistveno povečale, s tem pa tudi ogljične neenakosti in okoljski vplivi. »Manj premožna polovica prebivalstva v Sloveniji ima v lasti le pet odstotkov celotnega premoženja, medtem ko ima en odstotek najpremožnejših v lasti 23 odstotkov celotnega premoženja gospodinjstev,« je pojasnila vodja projektov pri Umanoteri Ajda Cafun in dodala, da so se neenakosti najbolj povečale v obdobju finančne krize v Sloveniji.

Ogljični odtis na osebo v Sloveniji je v svetovnem merilu zelo visok

Povprečen ogljični odtis na osebo v Sloveniji je v svetovnem merilu zelo visok. Ta je leta 2021 znašal skoraj 10 ton ogljikovega dioksida na prebivalca, kar je več kot dvakrat več od svetovnega povprečja, pri čemer je oseba v odstotku najpremožnejših izpustila 70 ton izpustov ogljikovega dioksida.

Najbogatejši odstotek ljudi na svetu je že porabil svoj delež svetovnega ogljičnega proračuna za leto 2025, in to le v prvih 10 dni tega meseca.

Kot poudarjajo v Umanoteri, je povprečni posameznik iz skupine najbogatejših Slovencev neposredno odgovoren za kar 11-krat več letnih izpustov kot oseba iz manj premožne polovice prebivalstva.