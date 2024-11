Odprtje Doma za starejše Mavida Šenčur – vrhunski projekt v Sloveniji

Slovesnost ob odprtju doma je načrtovana spomladi prihodnje leto. S svojo inovativno arhitekturo, naravno umeščenostjo in najsodobnejšimi pristopi k oskrbi postavlja nove standarde na področju oskrbe in podpore starejšim.

Kraj v sožitju z naravo

Dom za starejše Mavida Šenčur je v čudovitem naravnem okolju, ki stanovalcem ponuja številne možnosti za sprostitev. Objekt vključuje senzorični vrt, sadovnjak in igrišče za balinanje. Ti naravni elementi spodbujajo mobilnost, dobro počutje in veselje do življenja pri stanovalcih.

Visokokakovostna oprema za boljše življenje

Poleg prostornega bivanjskega prostora in sodobne opreme za vključevanje stanovalcev dom vključuje tudi akvarij in terarij v pritličju, kar ustvarja pomirjujoče vzdušje. Ti elementi dopolnjujejo visoke standarde, zaradi katerih je Mavida Šenčur edinstven kraj, kjer je dobro počutje stanovalcev na prvem mestu.

Sodobni koncept za osebno prilagojeno oskrbo

Dom sprejme 157 stanovalcev in je zasnovan po inovativnem konceptu gospodinjskih skupnosti. Stanovalci živijo v manjših, družinsko naravnanih skupinah, kar spodbuja socialne stike in osebno pozornost. Poleg tega dom vključuje namensko območje za paliativno oskrbo in štiri enote za demenco v pritličju, ki so opremljene z varnimi krožnimi potmi.

Prvi uspehi in veliko povpraševanje

Prvega stanovalca so sprejeli 4. novembra. Že v drugem tednu po odprtju je dom našlo 24 stanovalcev. Povpraševanje je izjemno, saj so prejeli več kot 500 prijav – jasen pokazatelj potrebe po kakovostni oskrbi in namestitvi ter priznanje inovativnemu konceptu.

Močna ekipa kljub izzivom na trgu dela

Kljub splošnemu pomanjkanju usposobljenega kadra na trgu dela je Mavida Šenčur pred odprtjem uspešno zaposlila dovolj kvalificiranega osebja s pozitivnim in avtentičnim pristopom. To je omogočilo takojšnji začetek sprejema novih stanovalcev ter poudarja zaupanje v vrednote doma in njegovo predanost. Skupina MaVida tako ustvarja več kot 80 novih delovnih mest v Šenčurju in načrtuje, da bo dosegla polno zasedenost že pred koncem prvega kvartala prihodnjega leta.

Pogled v prihodnost

Mavida Šenčur je več kot le dom za starejše – to je dom, kraj varnosti in dostojanstva, kjer lahko stanovalci preživijo svoja zadnja leta v miru in udobju. Z naravno zasnovo, inovativnimi koncepti in predano ekipo je dom vzor za sodobno obliko institucionalnega varstva v Sloveniji in širše.

O podjetju MaVida

S sedežem v Beljaku v Avstriji je skupina MaVida že več kot 30 let vodilni upravljavec domov za oskrbo in podporo. Družinsko podjetje upravlja 32 lokacij v Avstriji in Sloveniji ter zaposluje približno 2000 sodelavcev. Skupina se osredotoča na inovativne koncepte oskrbe, ki združujejo najvišje standarde s humanostjo in sočutjem.

Skupina MaVida je znana po svojih sodobnih objektih, prilagojenih potrebam stanovalcev. Poleg visokokakovostne oskrbe daje velik poudarek naravni zasnovi in družinskemu okolju. Ena izmed njenih pionirskih inovacij je MaVida Park za dementne, zasnovan za izboljšanje kakovosti življenja oseb z demenco. Poleg tega skupina v sodelovanju z avstrijskim zdravniškim združenjem organizira Alpsko-jadranski kongres o demenci v Beljaku – prestižen mednarodni kongres za medicino in oskrbo, ki letos poteka že šestič.

Odprtje doma za starejše Mavida Šenčur je še en primer zavezanosti skupine MaVida k izboljšanju kakovosti življenja v starosti in vzpostavljanju naprednih konceptov oskrbe v Evropi.

Za več informacij obiščite: www.mavidagroup.eu

