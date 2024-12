Odpoklic adventnega koledarja! Preverite, ali ga imate doma

Podjetje Lidl Slovenija je iz prodaje odpoklicalo izdelek Adventni koledar 75 g (več vrst), dobavitelja Millano. Razlog je nepravilni okus čokoladic.

Serijska oznaka izdelka je 5900847005785.

Podjetje kupce prosi, da izdelek vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške, tudi brez predložitve računa. Če to ni mogoče, pa naj ga zavržejo.

Podjetje Lidl Slovenija in dobavitelj Millano se vsem kupcem opravičujeta za nastale nevšečnosti. Dobavitelj obenem zagotavlja, da so bili sprejeti potrebni ukrepi za ugotovitev vzroka te težave, so še sporočili iz Lidla.