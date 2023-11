Odločitev je padla: alkohol, sladke pijače in tobačni izdelki bodo manj dostopni

Strateški svet za zdravstvo in strateški svet za prehrano sta na današnji skupni seji, ki se je je udeležil tudi predsednik vlade Robert Golob, dosegli soglasje, da je treba omejiti dostopnosti do alkoholnih in sladkih pijač ter tobačnih izdelkov. Med drugim bi to dosegli z dvigom DDV in trošarin, namen ukrepov pa je znižati stroške v zdravstvu.

Vodja strateškega sveta za zdravstvo, ki deluje pri predsedniku vlade, Erik Brecelj je izpostavil, da se tej temi v Sloveniji izogibamo že več kot desetletje. Med možnimi ukrepi je Brecelj izpostavil dvig DDV in trošarin, a ob tem poudaril, da njihov namen ni dvigovanje davkov, ampak nižati stroške v zdravstvu.

Zaradi kajenja, prekomernega uživanja alkohola in sladkih pijač se namreč z dodatnimi in nepotrebnimi stroški povzroča škoda v zdravstvu, meni. »Mi smo danes odprli zelo kvalitetno debato in možnost je, da stopimo korak naprej,« je dejal.

Nezdrav življenjski slog ključno pripomore k nastanku, razvoju in zapletom kroničnih nenalezljivih bolezni, je dejal specialist kardiologije Zlatko Fras, član strateškega sveta za prehrano. »Ne gre za to, da bi hoteli posamezniku omejevati neke njegove užitke, pač pa na to vplivati z usmerjanjem dostopnosti do tistega, kar vemo, da zdravju škoduje,« je dejal Fras. To je po njegovem mnenju »izjemna naložba v prihodnost«, saj se bo to poznalo na zdravju prihodnjih generacij. »Kajti bremena kroničnih bolezni, ki jih doživljamo že danes in jih bomo v prihodnjih letih še toliko bolj, noben zdravstveni sistem ne more obvladati,« je dodal.

Nezdrav življenjski slog ključno pripomore k nastanku, razvoju in zapletom kroničnih nenalezljivih bolezni. FOTO: Anyvidstidio Getty Images/istockphoto

Sadje dražje, sladke pijače pa cenejše

Vodja strateškega sveta za prehrano Nataša Fidler Mis je dejala, da je zaskrbljujoče, da se cene zdravih živil, kot sta sadje in zelenjava, povečujejo, sladke pijače in drugi nezdravi izdelki, pa so vedno cenejši in bolj dostopni. Ob tem so imeli tudi predavanja iz drugih držav, kjer so že vpeljali trošarine na sladke pijače, kot je denimo Velika Britanija, ki beleži ugodne učinke.

Člani obeh strateških svetov so predlagali, da se prouči možnost dviga davka na dodano vrednost in trošarin na sladke pijače, alkohol in tobak, sprejem alkoholne politike, prepoved prodaje elektronskih cigaret, tobaka za žvečenje in njuhanje oziroma značilnih arom za vse tobačne in povezane izdelke, prepoved kajenja tobaka in ogrevanih tobačnih izdelkov pred javnimi ustanovami, zmanjšanje števila in vrst prodajnih mest tobačnih in povezanih izdelkov ter omejitve lokacij prodaje, denimo oddaljenost od izobraževalnih ustanov in mest, kjer se zbirajo mladi, so po seji sporočili iz urada vlade za komuniciranje (Ukom).

Prepoved oglaševanja

Poleg tega so predlagali tudi spremljajoče ukrepe za sladke pijače, alkohol in tobačne izdelke, in sicer prepoved oglaševanja, prepoved prodaje do 21. leta starosti in prepoved prodaje v vseh javnih ustanovah in v okolici ustanov. Članice in člani obeh strateških svetov zagovarjajo tudi obvezna zdravstvena opozorila na etiketah in ukrepa za povečanje dostopnosti sadja in zelenjave, zlasti slovenske in ekološke, so še sporočili iz Ukoma.

Predlagajo skupek ukrepov, ki pa jih bo treba natančneje doreči, je dejala Fidler Mis. Med drugim si želijo tudi, da bi Slovenija prepovedala elektronske cigarete, kot je to storilo že 30 držav. Ob tem upajo, da bo ta vlada prisluhnila stroki.

Golob je sicer na oktobrski redni seji DZ napovedal, da bo ministrstvo za finance preučilo dodatne vire za usklajevanje socialnih transferjev z dvigom trošarin na tobačne izdelke, sladke in žgane pijače. Sredstva pa bodo po njegovih besedah namenjena vsem ranljivim skupinam, ne samo za socialno pomoč.