Kazni, da te kap: Nemec razkril, kaj naj bi nameravala Janševa vlada

Minimalne plače naj ne bi zamrznili

Poslanec SDje na twitterju objavil, da naj bi šesti paket protikoronskih ukrepov, ki ga je vlada pretresala pretekli konec tedna, sedaj pa ga predstavljajo sindikatom in delodajalcem, vključeval zvišanje kazni za tiste, ki bodo kršili ukrep prepovedi zbiranja ljudi na javnih krajih.»Četrtkovo razbijanje po prestolnici dobilo epilog,« je komentiral Nemec in dodal, da bo po novem za posameznika, »ki se bo udeležil petkovih miroljubnih shodov«, globa po novem 1000 do 10.000 evrov.Kot je objavil Nemec, naj bi vlada spreminjala zakon o nalezljivih boleznih, kar se tiče višine globe, ki je doslej znašala od 400 do 4000 evrov. Po novem predlogu bi kazen za posameznika, ki javno poziva h kršitvi predpisov ali odredb o prepovedi zbiranja ljudi ali ki organizira zbiranje v nasprotju s predpisi ali odredbami, znašala 1500 do 15.000 evrov.Predstavniki vlade bodo sindikatom in delodajalcem na današnji seji ekonomsko-socialnega sveta (ESS) predstavili osnutek zakona, ki ga je v soboto sprejela vlada. Po predstavitvi je že danes pričakovati dokončno vladno sprejetje predloga, vrednega milijardo evrov, ki podaljšuje nekatere veljavne ukrepe in uvaja nove.Preberite tudi:Med ključnimi ukrepi šestega protikoronskega svežnja so podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo in skrajšanega delovnega časa, podaljšanje moratorijev za kredite, poenostavitve poroštvene likvidnostne sheme, spodbude podjetjem za investicije, odlog najemnin za poslovne prostore ter delna nadomestitev fiksnih stroškov.»Država bo krila fiksne stroške, verjetno v pavšalnem znesku, da bo čim enostavnejše,« je v ponedeljek dejal finančni minister. Višina pomoči bo odvisna od tega, koliko je panoga prizadeta, prejela pa jo bodo lahko vsa podjetja, ki so se jim prihodki zaradi epidemije zmanjšali, poroča STA.Po poročanju medijev pa vlada v predlogu ni sledila pozivu delodajalcev po zamrznitvi minimalne plače, ki se bo v tem primeru z novim letom zvišala. Minister za gospodarstvoje prejšnji teden sicer izrazil podporo zahtevam gospodarstva, da se zaradi izjemnih razmer preloži uveljavitev določb iz zakona o minimalni plači, zamrznitvi pa ostro nasprotujejo sindikati.Sindikati so med drugim predlagali zamrznitev cen osnovnih življenjskih potrebščin, finančno podporo različnim skupinam prebivalstva, spodbujanje nakupov slovenskih izdelkov in subvencije za nove zaposlitve.Socialni partnerji so obravnavo predlaganih rešitev, skupaj z osnutkom zakona o demografskem skladu, začeli prejšnji teden, vendar pa so predstavniki sindikatov sejo zapustili, saj se je nista udeležila ministra za gospodarstvo in za finance.