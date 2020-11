Prihaja ukrep, ki naj bi olajšal življenje številnim Slovencem

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek predstavnikom gospodarstvenikov in obrtnikov predstavlja ukrepe, ki naj bi jih vključeval šesti protikoronski paket, ter dileme ob tem. Ministrstvo razume izjemno stisko nekaterih panog in podjetij, pri tem pa jih želi pomiriti z zagotovilom, da se v dialogu z njihovimi predstavniki pripravljajo ustrezne rešitve, ki bodo predvidoma že prihodnji teden vložene v državni zbor.



Med pripravo šestega svežnja ukrepov je pozornost vlade usmerjena predvsem na podjetja, ki jih je novo zaprtje dejavnosti najbolj prizadelo. Predstavniki gospodarstva poročajo o veliki stiski podjetij v drugem valu epidemije. »Zdaj je najpomembnejše, da pomirimo predvsem majhna in srednja podjetja, ki nam morajo zaupati, da bomo s šestim paketom ukrepov največ pozornosti namenili ravno njihovim težavam,« je ob tem dejal Počivalšek. Kakšen bo kriterij za povračilo fiksnih stroškov? Med temeljnimi dilemami, o katerih je Počivalšek govoril s predstavniki gospodarskih organizacij, so predvsem kriteriji za povračilo fiksnih stroškov. Ministrstvo je pripravilo tri možne modele in prosilo gospodarske organizacije, da se do njih opredelijo, da bi ukrepi odpravili dejanske težave podjetij. Možni kriteriji so:

– določen odstotek padca čistega dobička,

– odstotek padca prihodkov

– določen odstotek amortizacije.



Posamezne panoge in podjetja so v precej različni situaciji, pri čemer je dodatna težava, da nimajo vsa majhna in srednja podjetja mesečnih bilanc. V pogovorih z gospodarskimi organizacijami bo ministrstvo do konca tedna pripravilo končni predlog za obravnavo na seji vlade. Vprašanje oprostitve najemnin Druga odprta dilema je vezana na vprašanje najemnin poslovnih prostorov. Tu ministrstvo predlaga popolno oprostitev najemnine za podjetja, ki jim je bila prepovedana dejavnost in so v prostorih, katerih lastnik je država ali lokalna skupnost. Odprto pa ostaja, kako razbremeniti najemnin tista podjetja, ki poslujejo v zasebnih prostorih. Po avstrijskem modelu ministrstvo predlaga oprostitev najemnin tudi v teh primerih, pri čemer bi najemodajalci v zameno bili oproščeni plačila nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč in davka na premoženje, razbremenjeni pa bi bili tudi obveznosti vzdrževanja nepremičnin.



Počivalšek je ob tem poudaril, da bodo vsi ukrepi (že sprejeti, pa tudi novi iz šestega paketa) v prihodnje veljali za vsa podjetja ne glede na število zaposlenih, kar je bil v prvih paketih pogoj za nekatere pomoči. Pomembno bo tudi v socialnem dialogu poiskati rešitev pri vprašanju dviga minimalne plače. Ministrstvo podpira zahteve gospodarstva, da se zaradi izjemnih razmer preloži uveljavitev zakonskih določb glede tega vprašanja. »Skrbijo me napovedi nekaterih podjetjih, da bi jih načrtovan dvig plač lahko prisilil v selitev proizvodnje v druge države,« pravi minister.