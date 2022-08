Od torka dalje nove cene bencina in dizla: rezervoar šest evrov dražji?

Trenutne regulirane cene bencina in dizla zunaj avtocest bodo veljale le še do 29. avgusta. Kot je znano, vlada nove cene pogonskega goriva določa vsak drugi torek. Glede na dosedanje dogajanje na naftnih trgih in cene goriva na slovenskih bencinskih črpalkah so na Financah naredili analizo, kakšne cene bencina in dizelskega goriva bi nas lahko čakale od torka dalje.

»Kot pokaže tokratna analiza, so cene bencina, merjeno v evrih, zelo podobne tistim pred 14 dnevi, čeprav se je nafta na globalnih trgih podražila za približno desetino. /.../ Pričakujemo, da bo torkova cena dizla višja za nekaj več kot 10 centov. Naša osrednja napoved je 1,77 evra, kar bi pomenilo, da bo torkovo polnjenje rezervoarja približno šest evrov dražja kot danes,« napovedujejo na Financah.

Trenutno je za liter 95-oktanskega bencina treba odšteti 1,490 evra, liter dizla pa stane 1,641 evra. Cene bodo veljale do 29. avgusta.