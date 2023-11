Od njive do krožnika: dan slovenske hrane naj preraste v teden

Stanovske organizacije čebelarjev, kmetov in njihovih zadrug so z željo spodbuditi odgovorno prehransko verigo od njive do krožnika pred letom dni na vlado naslovile pobudo, da dan slovenske hrane preraste v teden slovenske hrane.

Tradicionalni slovenski zajtrk in dan slovenske hrane sta v več kot desetletju namreč presegla pričakovanja sodelujočih.

Posameznike, ustanove in medije z brošuro Teden slovenske hrane tako vabijo, da njihovo pobudo podprejo. V tednu, ko zaznamujemo dan slovenske hrane (od 13. do 19. novembra), z Recepti z okusi Slovenije spodbujajo, »da tradicionalne slovenske jedi iz lokalnih sestavin s ponosom umestite v osrčje jedilnikov – tako v javnih ustanovah, gostinskih obratih kot v toplini vašega doma.

Od 13. do 19. novembra zaznamujemo dan slovenske hrane. FOTO: Špela Ankele

Teden slovenske hrane

Naj vsak grižljaj odseva bogastvo in raznolikost slovenskih polj in vrtov, travnikov, pašnikov, trajnih nasadov ter gozdov. Ker lahko samo s skupnim sodelovanjem krepimo slovensko podeželje in gospodarstvo, ohranjamo slikovito krajino in biotsko raznovrstnost ter zidamo zdravo prihodnost vseh nas,« sporočajo iz Zadružne zveze Slovenije.

Stanovske organizacije čebelarjev, kmetov in njihovih zadrug so na vlado naslovile pobudo. FOTO: Leon Vidic

Teden slovenske hrane bi potekal vsak tretji teden v novembru z vrhuncem v petek, ko bi utečeno zaznamovali tradicionalni slovenski zajtrk. V tednu slovenske hrane bi vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, socialnovarstvene in druge javne ustanove na svoje jedilnike uvrstile lokalne pridelke, jedi iz lokalno pridelanih sestavin ter živila slovenskega izvora.

S spremljajočimi aktivnostmi bi v javnih ustanovah in gospodinjstvih spodbujali izbiro pridelkov in živil slovenskega izvora, zdrav življenjski slog, odgovoren odnos do hrane, pridobivanje znanja o pripravi jedi, kulturo prehranjevanja ter ohranjanje bogate slovenske kulinarične dediščine. Cilj projekta je povezati vse deležnike v trajnostno in odgovorno lokalno prehransko verigo od njive do krožnika za dobrobit vseh generacij – tako danes kot v prihodnosti.