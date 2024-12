Tehniški muzej Slovenije (TMS) v Bistri pri Vrhniki je pred časom odprl prvi del letošnje osrednje občasne razstave Pravljična tehnika, zdaj pa je v Muzeju pošte in telekomunikacij v Polhovem Gradcu na ogled še drugi del, ki združuje domnevno nezdružljivo – tehniško dediščino ter otroško in mladinsko literaturo. Ne pozabite na zaklad, ki se skriva v knjigah, in na dediščino, ki jo ohranjamo v muzejih. Nastala je ob udeležbi Slovenije kot častne gostje na letošnjem sejmu mladinske in otroške literature v Bologni v Italiji. Oba dela razstave bosta obiskovalce vabila do konca prihodnjega leta. ...