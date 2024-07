Od kosa pločevine do pivnice na kolesih

Prvi slovenski food truck festival Karavana okusov se je ta konec tedna vrnil v Koper. V njegovi bližini, na obrežju reke Rižane, se je pred leti začela zgodba slavnega kombija Beer Bulli, ki je s šoferjem in idejnim vodjem Matejem Špeharjem zaščitni znak kulinaričnih potovanj že četrto leto. 19. julija bo minilo osem let, odkar so iz Rižane potegnili kos pločevine, podobne Volkswagnovemu kombiju, ki je bil nekoč priljubljen med hipiji in deskarji na valovih. Njegov rešitelj Matej Špehar ga je z odmevno medijsko akcijo spremenil v pravega lepotca, ki toči več vrst hladnega osvežilnega piva.

Okuse karavane sta si na domačem Ptuju med drugimi privoščila Matjaž Kekec in Tina Vrdjuka Kekec iz magičnega dvojca Arbadakarba. FOTO: Karavana Okusov

Od ideje do uresničitve v dveh letih

Ena tistih malce prismuknjenih idej ni ostala zgolj pri modrovanju, ampak se je tudi uresničila. V zgolj dveh letih. »Za organiziranje takega kulinaričnega cirkusa na kolesih ni navodil, ni šol, učiš se v tujini na podobnih štorijah in predvsem na lastnih napakah.

Si strelovod za vse, priložnostni terapevt, koordinator vse birokracije, reševalec težav, glavni smetar in šofer,« pravi Špehar in dodaja: »Najboljši občutek je gledati zadovoljne ljudi, ko navalijo na tovornjačke. Luštno je nazdraviti z znancem, ki je prišel z družino na kosilo. Zakon je imeti ekipo tovornjakarjev, ki se med seboj odlično razumejo, si pomagajo, pa četudi so si v osnovi konkurentje.« Kulinarična karavana se je včeraj ustavila v Kopru, natanko tam, kjer so pred štirimi leti začeli prvo Karavano okusov, in sicer v parku na Ukmarjevem trgu. Do konca jeseni bo teh potepanj še kar precej, od Kranja, Izole, Raven na Koroškem, Kranjske Gore, Idrije do zaključka v Celju oktobra.