Od 59.000 do 127.000 ljudi ima sladkorno bolezen, ne da bi vedeli zanjo

Na nacionalni konferenci obvladovanja sladkorne bolezni so opozorili, da pri nas narašča število sladkornih bolnikov in umrlih zaradi te bolezni kot osnovnega vzroka smrti. Osrednja tema je bila dostopnost presejanja za sladkorno bolezen tipa 2. S konferenco je prvič zaživel tudi državni program za obvladovanje sladkorne bolezni 2020–2030.

Na področju sladkorne bolezni tipa 2 je stanje skrb vzbujajoče. Raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki so jo predstavili na nacionalni konferenci, je pokazala, da ima v Sloveniji od 59.000 do 127.000 ljudi sladkorno bolezen, ne da bi vedeli zanjo. Še posebej veliko jih je v vzhodni Sloveniji, med starejšimi od 60 let in med tistimi, ki imajo debelost.

Ivan Eržen z NIJZ je na dogodku, ki je potekal prek spleta, povedal, da so lani 2020 zabeležili 2-odstotno rast števila prejemnikov zdravil za sladkorno bolezen, so še sporočili z NIJZ. Še vedno so velike razlike med regijami. V zasavski je ljudi, ki prejemajo ta zdravila, največ, in sicer kar dve tretjini več kot npr. v goriški regiji. Lani je bilo v Sloveniji približno 9500 novih bolnikov, ki prejemajo antihiperglikemična zdravila za sladkorno bolezen, hospitalizacij zaradi zapletov s sladkorno boleznijo pa razmeroma malo, 1861 bolnikov s sladkorno boleznijo oziroma 104,3 hospitalizacije na 100.000 prebivalcev.

Narašča število umrlih zaradi sladkorne bolezni kot osnovnega vzroka smrti. Lani je tako pri nas umrlo 443 ljudi, leta 2019 je bilo umrlih 380, leta 2018 pa 282. Sladkorne bolnike zelo ogroža tudi covid 19. Kot je povedal Eržen, so se mlajši bolniki s sladkorno boleznijo hitreje cepili kot ostali. Zaradi zapore družbe je bilo veliko težav pri kontaktih s podporno primarno službo, odpadlo je veliko preventivnih pregledov, kar se odraža tudi v številkah.

Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Alenka Forte je dejala, da se kljub trenutnim razmeram na tem področju dela dobro, so sporočili z NIJZ. »Slovenija si prizadeva slediti izvajanju učinkovite politike po vzoru evropskih držav, ki vključuje zakonodajne ukrepe za omejevanje dostopnosti in promocije škodljivih izdelkov in navad. Ključni so kompleksni pristopi, ki jih izvajamo v zdravstvu v sodelovanju s šolstvom, socialnim varstvom, nevladnimi organizacijami in drugimi déležniki v lokalnem okolju.«

Konference se je udeležila tudi predstavnica regionalnega urada Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) za Evropo Jill Farrington, ki je povedala, da državni program za obvladovanje sladkorne bolezni 2020–2030, ki ga je vlada potrdila junija, podpira tudi SZO.

Udeležencem so se predstavili člani nove koordinativne skupine državnega programa na ministrstvu za zdravje. Predstavnik Zveze društev Diabetikov Slovenije Robert Gratton je ob tem poudaril pomen povratnih informacij, ali program uspešno deluje, in kaj je potrebno storiti za njegovo uspešno delovanje. Predstavnica regionalnega urada SZO za Evropo Sue Cohen je predstavila dobre prakse pravilnega izvajanja presejalnih programov in predlagala začetno pilotno uvedbo izvajanja presejalnih programov na terenu. Na konferenci so posebej poudarili tudi pomen preventivnih pregledov v ambulantah družinske medicine.