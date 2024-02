Obtožbe za slovo ministrice Švarc Pipan

Pozno popoldne so z ministrstva za pravosodje poslali dolgo napovedovani povzetek poročila o nakupu sodne palače na Litijski 51, ki ga je ministrica v odstopu Dominika Švarc Pipan predstavila predsedniku vlade Robertu Golobu. Vmes so povzetek pregledali kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) ter prekrili navedbe, ki jih še sami preiskujejo v predkazenskem postopku, toda do vključno 13. februarja – ko je bilo poročilo sestavljeno – se je nabralo nekaj strani opisov domnevnih nepravilnosti, pomanjkljivosti, manjkajoče dokumentacije in komunikacije, korakov v postopkih odgovornih oseb, pa tudi ponudnika Rajski vrt oziroma Sebastjana Vežnaverja: »Prirejena dokumentacija, ki jo je predložil prodajalec – cenitev sodnega cenilca Antona Riglerja z dne 13. 12. 2023.«

Ministrstvo zdaj pripravlja naročilo neodvisne zunanje revizije postopka, zaznali pa so celo tveganja pri notranji reviziji. Poskušali bodo ugotoviti, ali je bil avgusta lani dejansko opravljen ogled stavbe. »Iz obrazca izhaja, da je bilo dejansko stanje nepremičnine ugotovljeno z ogledom, v dokumentaciji pa ni mogoče najti zapisnika ogleda,« navajajo v povzetku poročila.

Prav tako ni jasno, ali so poziv k nadaljevanju pogovorov oziroma pogajanj sploh poslali drugemu ponudniku (druge stavbe), »katerega ponudba je ustrezala razpisnim pogojem in ki je bila še v septembrski verziji osnutka projektne naloge analize stanja infrastrukture na področju pravosodja ocenjena z enakim (!) številom točk kot ponudba za Litijsko 51.« Tudi pri pravkar omenjeni projektni nalogi so zaznali sum prirejene projektne dokumentacije.

Med zunanjimi vplivi na izvedbo projekta navajajo že omenjene sume vplivov nekdanjega glavnega tajnika SD Klemena Žiberta (ter njegov SMS in sestanek z Igorjem Šoltesom) pa hkratno menjavo telefonov četverice vpletenih ter druge opise. Vendarle pa tudi kadrovske rošade in reorganizacija služb, »ki sta imeli ključno vlogo pri pripravi in izvedbi projekta«, v labodjem spevu Švarc Pipanova kaže na ljudi znotraj ministrstva.