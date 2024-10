Obseg napada na mariborski univerzi zelo velik, zahteve napadalcev še niso dobili

Na mariborski univerzi, kjer je njihov informacijski sistem zaradi obsežnejšega kibernetskega napada, ki se je zgodil v sredo zvečer, še vedno onesposobljen, do tega trenutka niso prejeli nobene zahteve napadalca po plačilu dekripcijskega ključa, so sporočili v današnji izjavi za medije. Škode za zdaj še ni mogoče oceniti, so dodali.

Obseg napada zelo velik

Kot so popoldne nekoliko bolj obširno pojasnili, so v sredo po 20. uri zvečer zaznali izpad delovanja IT storitev ter nedostopnost opreme. Napadalec je uspel kriptirati centralne podatkovne oziroma strežniške zmogljivosti in izvesti druge destruktivne aktivnosti.

»Prometni podatki nakazujejo, da do odtoka informacij ni prišlo. V tem trenutku skupina strokovnjakov v sodelovanju s pristojnimi organizacijami in policijo še vedno opravlja analizo oziroma diagnostiko,« so pojasnili na Univerzi v Mariboru in dodali, da je bil ugotovljen tudi vektor napada, ki je bil, kot kaže, usmerjen le v centralne zmogljivosti univerze.

Na univerzi ocenjujejo, da je obseg napada zelo velik, saj v tem trenutku ne deluje nobena IT storitev. To za njih predstavlja veliko motnjo, a so izvajanje pedagoškega in raziskovalnega dela prilagodili razmeram, so še sporočili iz rektorata univerze.

Ob tem so še pojasnili, da bo škodo in čas, ki bo potreben za vzpostavitev delujočega stanja, mogoče oceniti šele po končani preiskavi. Drugih podrobnosti zaradi interesa preiskave za zdaj še ne morejo razkrivati.