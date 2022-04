Oblika in slika 2022 je letna pregledna razstava študentov, s katero se že vrsto let tradicionalno predstavijo v Kosovelovem domu Sežana. Tokrat razstavlja približno 50 študentov obeh letnikov in obeh programov: fotografije in oblikovanja materialov – modul kamen.

»Na VSŠ Sežana se nam zdi razstava smiseln zaključek predavanj in laboratorijskih vaj, preden gredo študenti na prakso, saj lahko pokažejo svoj napredek med študijskim letom, hkrati pa usvojijo novo izkušnjo pri pripravi in izvedbi razstave,« je na odprtju v kulturni prestolnici Krasa poudarila nova direktorica sežanske višje strokovne šole Jelena Uršič.

Razstava bo na ogled do 12. maja.

Razstavljena dela kažejo raznolike dejavnosti na sežanski šoli, tako na področju fotografije (ateljejska, avtorska, reportažna, kreativna fotografija, video- in vizualne komunikacije) kot oblikovanja (kamniti kosi, avtorski izdelki, brušenje kamnov za nakit, priprava načrtov, tehničnih risb ...).

Obiskovalci, še posebno pa mladi razstavljavci, so nadvse veseli, da so lahko letno razstavo po epidemiološkem času ponovno predstavili v živo. Med razstavljavci je tudi Blaž Stantič Kobal, ki je prejel drugo nagrado na mednarodnem festivalu Rovinj Photodays v kategoriji Akt/Telo.