Objavili, kakšno je stanje prijav za vpis v srednje šole

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je na spletni strani objavilo stanje prijav za vpis v srednje šole za šolsko leto 2023/24. V skladu z razpisom in rokovnikom imajo kandidati možnost, da do 24. aprila svojo prijavo iz kakršnikoli razlogov prenesejo na drugo šolo oziroma drug izobraževalni program. Na srednjih šolah je razpisanih 25.560 mest.

Srednje šole bodo v primeru večjega števila prijavljenih učencev kot bo razpisanih mest, s soglasjem ministrstva, sprejele sklep o omejitvi vpisa. O tem bodo šole obvestile učence in dijake, ministrstvo pa bo na svojih spletnih straneh 24. maja tudi objavilo, katere šole bodo omejile vpis. Šole bodo učence o morebitni omejitvi vpisa obvestile najpozneje do 29. maja. Prijave za vpis so se namreč zaključile v ponedeljek.

{link}1420304**Stanje prijav{/link}

Prijavljeni kandidati morajo praviloma do 16. junija izbranim šolam posredovati dokazila o izpolnjevanju vseh vpisnih pogojev. Tisti, ki bodo do takrat izpolnjevali vse vpisne pogoje in bodo izbrani v prvem krogu izbirnega postopka, bodo do 21. junija tudi vpisani.

Neizbrani v prvem krogu bodo seznanjeni s prostimi mesti

Na posebnem obrazcu bodo lahko po prednostnem vrstnem redu našteli največ 10 programov, v katere se želijo vpisati ter svoje namere do 23. junija oddali na srednji šoli, na kateri so prijavljeni. O razvrstitvi na eno od naštetih srednjih šol bodo obveščeni 29. junija do 15. ure, na razvrščeno šolo pa se bodo lahko vpisali najkasneje do 30. junija do 14. ure.

O rezultatih obeh izbirnih postopkov bodo učenci obveščeni na šolah. Spodnje meje prvega kroga bo ministrstvo objavilo najkasneje 21. junija oz. 29. junija drugega kroga.

Učenci, ki tudi v drugem krogu ne bodo izbrani na nobeni od šol, ter učenci, ki se še nikamor ne bodo prijavili, se bodo lahko vpisali na tiste srednje šole, ki bodo imele še prosta mesta in bodo objavljena na spletnih straneh ministrstva 3. julija. Srednje šole bodo na prosta mesta vpisovale kandidate najdlje do 31. avgusta.

Dijaki, ki zaključujejo triletne programe srednjega poklicnega izobraževanja, se lahko do 12. maja prijavijo za vpis v programe poklicno-tehniškega izobraževanja. Tisti, ki se bodo prijavili za vpis v roku in bodo želeli svojo odločitev spremeniti, lahko do 1. junija prenesejo svojo prijavo na drugo srednjo šolo oz. v drug program. Po tem roku prijav ne bo mogoče prenašati, dokler postopek za izbiro kandidatov na šolah, kjer bo vpis omejen, ne bo končan.

Če bo na šoli število prijavljenih kandidatov za posamezni program tudi po 1. juniju bistveno večje od predvidenega števila vpisnih mest, bo šola s soglasjem ministra sprejela sklep o omejitvi vpisa ali povečala število razpisanih mest. O tem bodo kandidati obveščeni najpozneje do 20. junija. O datumu vpisa jih bodo obvestile šole, vpis pa bo potekal do 3. julija.