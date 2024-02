Občini Brežice na jugu države se v bližnji prihodnosti obetajo boljši časi. Če gre verjeti pustni podžupanji Amaliji, ki je od skoraj večnega brežiškega župana Ivana Molana za dober teden prevzela ključ občine, bo dobovski fašjenk uresničil nekaj dolgoletnih želja občanov. Nova oblast ima v mislih tudi gradnjo hidroelektrarne Mokrice. Ta naj bi se po zagotovilih Amalije začela vsak čas, saj so z Društvom za zaščito rib in z lokalnimi ribiči skupno poskrbeli za prevoz ogroženega ribjega fonda in s tem ustvarili razmere za gradnjo tako težko pričakovane hidroelektrarne. Tej so doslej na poti st...