Obeta se dvig trošarin za tobak in alkohol, glede obdavčitve sladkih pijač se še usklajujejo

Vlada bo še danes ali v petek v javno obravnavo vložila predlog novele zakona o trošarinah, ki je po pojasnilih finančnega ministra Klemna Boštjančiča potreben predvsem zaradi trošarin na tobačne izdelke in alkohol. Pripravljajo tudi spremembe glede obdavčitve sladkih pijač in druge potencialno nezdrave hrane, a te pristojni še usklajujejo.

Predlog sprememb zakona o trošarinah se bo po Boštjančičevih besedah nanašal na dve področji – na trošarine na tobačne izdelke in alkoholne pijače.

»Pri določenih skupinah tobačnih izdelkov smo prišli do meje glede višine trošarin, zato si moramo v zakonu odpreti možnost, da bo lahko vlada v letu 2024 in naprej nadaljevala trenutno politiko. Kot veste, se trošarine na tobačne izdelke običajno spreminjajo dvakrat letno za nekaj odstotkov,« je pojasnil finančni minister.

Iz naslova dviga trošarin na tobačne izdelke se v proračun letno steče med 25 in 30 milijoni evrov več prihodkov.

Vlada bo še danes ali v petek v javno obravnavo vložila predlog novele zakona o trošarinah, ki je po pojasnilih finančnega ministra Klemna Boštjančiča potreben predvsem zaradi trošarin na tobačne izdelke in alkohol. FOTO: Leon Vidic/delo

Drugi razlog za novelo pa so višje trošarine na alkohol in alkoholne pijače, razen vina. Po njegovih besedah bodo trošarine zvišali v skladu z višino inflacije v državi, in sicer od zadnjega povišanja trošarin na alkohol leta 2014. Na ministrstvu ocenjujejo, da bi se tudi iz tega naslova v proračun letno steklo okoli 30 milijonov evrov več prihodkov.

Glede obdavčitve sladkih pijač se še usklajujejo

Vlada sicer pripravlja tudi spremembe pri obdavčitvi sladkih pijač in druge potencialno nezdrave hrane, a predlog, ki ga bo vlada danes ali v petek poslala v javno obravnavo, tega področja ne naslavlja.

»Glede tega še potekajo pogovori, predvsem med ministrstvom za zdravje in za finance ter dvema strateškima svetoma. Verjamem, da bomo v roku meseca ali dveh prišli tudi do tega predloga,« je napovedal Boštjančič in sklenil, da gre za precej kompleksno tematiko.