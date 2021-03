Obalno-kraška regija oranžna; v primorsko-notranjski se odpirajo terase lokalov

Vlada je sprejela spremembe v petih odlokih, povezanih z epidemijo covida 19:

- spremenila je Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb, na podlagi te spremembe katerega bodo po vsej državi ne glede na statistično regijo dovoljeni shodi, ki se jih lahko udeleži do deset ljudi;



- odpravljena je tudi omejitev v Obalno-kraški regiji, ki je postala oranžna, zato se odpravijo vse omejitve glede gibanja med to regijo in drugimi regijami;



- spremenil se je Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ki med obstoječe rumene statistične regije, kamor že spadata Posavska in Jugovzhodna Slovenija, uvršča tudi Primorsko-notranjsko regijo; to pomeni, da se tudi v tej regiji sprošča gostinska dejavnost priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov;



- sprememba odloka s področja vzgoje in izobraževanja v glasbenih šolah poleg izvedbe individualnega pouka; dovoljuje se tudi pouk baleta in sodobnega plesa, pri tem pa mora biti med udeleženci zagotovljena vsaj dva metra medsebojne razdalje.



- spremembe so tudi glede ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom in pri uresničevanju verske svobode; izvajanje verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja je dovoljeno le pod pogojem, da osebe, ki izvajajo versko oziroma duhovno vzgojo in izobraževanje, enkrat tedensko oziroma pred samo izvedbo opravijo testiranje s PCR ali hitrim testom in če je ta test negativen.

Shodi do 10 ljudi dovoljeni

Obalno-kraška regija se je torej obarvala oranžno, v primorsko-notranjski regiji, ki je rumena, pa se sprošča gostinska dejavnost priprave jedi in pijač ter strežbe na gostinskih vrtovih. Spremembe v obeh regijah se začnejo uporabljati v ponedeljek, 22. marca, je sklenila vlada.



Po vsej državi so po novem dovoljeni shodi, ki se jih lahko udeleži do deset ljudi; omejitev gibanja med 21. in 6. uro ostaja. Še vedno je tudi prepovedano zbiranje (druženje) več kot deset ljudi, razen za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu in velja do 26. marca.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: