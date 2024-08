Zvezdanina modrost: Ko je posel stekel, se je med naju s prijateljico zavlekel čuden občutek (Suzy)

Pozdrav! Sem samostojna podjetnica, ki se bori za svoj vsakdanji kruhek. Živim zelo skromno, že zdavnaj sem se odselila od doma, kjer je bilo zelo toksično. Daleč od staršev živim. S prijateljico sva se domislili odlične ideje, najin projekt je obetal veliko. Sposodila sem si denar, da sva projekt zagnali, tudi ona je storila enako. Res je, da sem imela ves čas občutek, da jaz delam več, a nisem popuščala in predano delala. Ko je steklo, se je zavlekel med naju čuden občutek. Ker ona skrbi za knjigovodstvo in finance, sem pričakovala, da me bo o stanju obveščala in nama izplačevala minimalca ...