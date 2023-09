Ob veličastnem rojstnem dnevu Donat dobil ogromno sončno elektrarno

Ob 115-letnici vrelca Donat je na strehi polnilnice v Rogaški Slatini zaživela doslej največja sončna elektrarna skupine Atlantic Grupa. Gre za eno večjih zasebnih investicij na tem področju v zadnjem obdobju v Sloveniji, s katero Donat nadgrajuje dosedanje trajnostne aktivnosti. Odprtja se je kot slavnostni govornik udeležil minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer, ki je pozdravil naložbo ter izpostavil vlogo in odgovornost gospodarstva za uspešen zeleni prehod.

V polnilnici v Rogaški Slatini so že do zdaj uporabljali zeleno energijo, z novo sončno elektrarno pa bo Atlantic Grupa še nadgradila obstoječe trajnostne aktivnosti. Na letni ravni bo proizvedla toliko energije, da bi z njo lahko oskrbeli približno 350 gospodinjstev. Na lokaciji bosta na voljo tudi dve polnilni postaji za električne avtomobile, ki se bodo polnili na sončno energijo.

»Trajnost je del naše poslovne strategije in je že več kot desetletje pomembna komponenta v našem poslovanju. Uporaba obnovljivih virov energije in ukrepanje za zmanjševanje odvisnosti od zunanjih dejavnikov sta se v negotovostih zadnjih let znova potrdila za pravo smer, saj zagotavljata stabilnejšo in do okolja prijaznejšo energetsko prihodnost. Z naložbo v višini skoraj 900.000 evrov smo zato postavili sončno elektrarno na strehi polnilnice v Rogaški Slatini. Z njo bomo ob polnem delovanju pokrili 31 odstotkov potreb lokacije, s tem pa zmanjšali odvisnost od zunanjih virov energije, optimizirali stroške in prispevali k varovanju okolja. Hvaležen sem, da je pri tem našem letošnjem največjem trajnostnem projektu sodelovala tudi država, ki s spodbudami na področju energije podpira gospodarstvo v prizadevanjih za trajnostni prehod,« je ob odprtju elektrarne povedal Enzo Smrekar, podpredsednik Atlantic Grupe.

Minister Kumer je izkazal podporo naložbam gospodarstva v trajnostno poslovanje: »Ne samo zaradi podnebnih sprememb in krepitve podnebne politike, temveč tudi zaradi samooskrbe je pospešeno vlaganje v obnovljive vire energije edina prava pot v razogljičenje. Korenit premik glede uporabe obnovljivih virov energije je tisti, ki nas bo popeljal na pot zelenega prehoda. In projekti, kot je ta – sončna elektrarna na strehi polnilnice donata –, kažejo, da se podjetja zavedajo, kako pomembno lahko prispevajo in sodelujejo pri zelenem prehodu. Želim si, da bi bilo takšnih projektov v prihodnosti še veliko več.«

Tesno s turizmom

Rogaška Slatina in donat sta že od nekdaj neločljivo povezana. Podjetje Atlantic Grupa skupaj z občino že vrsto let sodeluje pri oživljanju lokalne skupnosti in krepitvi zdraviliško-destinacijske znamke kraja. Partnerstvo je v zadnjih letih preraslo v trajnostno naravnano, popolnoma naraven donat pa je ena izmed dodanih vrednosti kraja, ki je po oceni nevladne organizacije Green Destinations uvrščen med sto najbolj trajnostnih destinacij na svetu.

»Z Atlantic Grupo in Donatom nas povezujejo skupna prizadevanja za trajnostni razvoj kraja ter krepitev našega mesta z elementi trajnostnega in vključujočega turizma. Nova sončna elektrarna bo še dodatno pripomogla k razvoju Rogaške Slatine kot trajnostne destinacije, obenem pa se že veselimo skupnih projektov, ki nas čakajo v prihodnosti,« je dejal Branko Kidrič, župan občine Rogaška Slatina.

Učinki zdravilnih voda so na območju Rogaške Slatine znani že več kot 450 let, vendar pa leto 1908 velja za prelomno, saj so takrat raziskovalci in znanstveniki našli vrelec z zelo visoko vsebnostjo mineralov in ga poimenovali Donat. Izvir velja za eno izmed pomembnih slovenskih naravnih danosti, saj je kombinacija mineralov v vodi edinstvena v svetovnem merilu. Danes, 115 let pozneje, je za varovanje tega naravnega vira odgovorna Atlantic Grupa.

»Za zaščito in obnavljanje vira vsako leto zajamemo le toliko donata, kolikor je naravnega prirasta, ob tem pa izvajamo številne ukrepe, s katerimi zagotavljamo, da na površju ne prihaja do negativnih vplivov. Poleg tega z modernizacijo procesov skrbimo, da je izguba donata v procesu zajema iz naravnega vira in med prenosom do polnilnice minimalna,« je povedala Darja Teržan, izvršna direktorica poslovnega področja Donat.