Ob krvavem napadu glas povzdignil Jelinčič: »Ne sme se govoriti o tem, da je islamist izvedel teroristični napad«

Poročali smo že, da je število žrtev napada v New Orleansu, kjer je moški z avtomobilom zapeljal v množico, glede na zadnje podatke z deset naraslo na 15.

Policija je napadalca identificirala kot 42-letnega Shamsuda-Din Jabbarja, vojnega veterana. V njegovem vozilu so našli zastavo skrajne skupine Islamska država (IS) ter dve doma narejeni bombi

Oblasti so osumljenca, ki je bil v streljanju s policijo ubit, identificirale kot 42-letnega ameriškega državljana iz Teksasa. Sumijo, da pri dejanju, ki ga obravnavajo kot terorizem, ni deloval sam.

Ob tem se je oglasil tudi prvak SNS Zmago Jelinčič Plemeniti. Šef izvenparlamentarne stranke je bil tako kritičen do poročanja medijev: »Medtem ko tuji mediji že nekaj ur poročajo o tem, kdo je bil napadalec, ki je danes v New Orleansu zapeljal v množico in potem streljal na policiste, na vozilu pa imel izobešeno zastavo islamskega kalifata ISIS, naši mediji nič o tem. Seveda ne, ker se ne sme govoriti o tem, da je islamist izvedel teroristični napad. Klasično poročanje po Soroševi doktrini.«