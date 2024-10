Ob jubileju vozilo, kmalu še prostori (FOTO)

PGD Sežana, ki šteje 124 članov, od tega skoraj 50 operativnih gasilcev, ki na leto opravijo okrog 2300 prostovoljnih ur ter jih vodita predsednik Simon Hlačar in poveljnik Gregor Ebert, je ob 130-letnici pripravilo slavnostno sejo, na kateri so se zahvalili najzaslužnejšim za dobro sodelovanje, hkrati pa so se razveselili prevzema novega večjega vozila za gašenje gozdnih požarov.

Vse več posredovanj

Kraška pihalna godba je pod vodstvom dirigenta Iva Bašiča poskrbela za kulturni del na slavnostni seji, ki so se je udeležili tudi poslanka državnega zbora Andreja Živic, regijski poveljnik štaba CZ za Notranjsko Sandi Curk, vodja izpostave Urada RS za zaščito in reševanje Postojna Aleš Klemenc, predsednik in poveljnik Kraške gasilske zveze Ivan Kovačič in Peter Jerina idr. Predsednik sežanskega PGD Simon Hlačar je v nagovoru predstavil zgodovino društva, ki je doživelo vzpone in padce, najhujša sta bila 20-letno obdobje nedelovanja pod fašizmom in čas po osamosvojitvi, ko je društvo ostalo brez strehe nad glavo.

Predsednik Simon Hlačar je predstavil delo sežanskih prostovoljnih gasilcev. FOTOGRAFIJE: Olga Knez

Zbrane je nagovoril tudi Franc Bradeško, podpredsednik GZS.

124 članov šteje PGD Sežana.

»Če smo bili v preteklosti slabo opremljeni, danes ni tako. Naš vozni park ima štiri vozila. Dotrajano vozilo TAM 1010, ki nam je služilo tri desetletja, bo nadomestilo novo vrhunsko vozilo za gašenje gozdnih požarov z oznako GVGP-2. Požari v naravi nam še vedno predstavljajo večino gasilskega dela. Povečala pa sta se tudi število in zahtevnost drugih posredovanj. Kakovostna oprema in ustrezna usposobljenost zagotavljata, da bo intervencija uspešna,« je poudaril Hlačar.

Neprecenljiv prispevek, ki ga k varnosti in kakovosti življenja v sežanski občini z več kot 26.000 prebivalci in širše dajejo sežanski gasilci, sta poudarila tudi podpredsednik Gasilske zveze Slovenije Franc Bradeško in sežanski župan Andrej Sila, ki je predal ključe novega vozila poveljniku domačega PGD Ebertu, ta pa glavnemu strojniku Eriku Žiberni. Novo vozilo s cisterno 1750 litrov vode ima vso opremo za gašenje požarov in drugih tehničnih intervencij ter bo delalo družbo še preostalim štirim iz voznega parka sežanskega PGD: njegova vrednost znaša okrog 200 tisočakov. Sredstva zanj je zagotovila sežanska občina in po županovih besedah se prihodnje leto takšno vozilo obeta tudi PGD Povir, ki je poleg sežanskega, štjaškega in lokavskega društva eno od osmih PGD, združenih v Kraško gasilsko zvezo.

Sežanski župan Andrej Sila je izročil ključe poveljniku Gregorju Ebertu, na desni glavni strojnik Erik Žiberna.

Najhujša sta bila 20-letno obdobje nedelovanja pod fašizmom in čas po osamosvojitvi, ko je društvo ostalo brez strehe nad glavo.

Ob jubileju knjiga

Sežanski gasilci bodo po dobrih treh desetletjih dobili tudi svoje prostore. Začela se je namreč prva faza gradnje gasilskega doma in skladiščnih objektov za potrebe humanitarnih organizacij: sežanskega PGD, radiokluba, CZ, RK in karitasa v Sežani. Gasilski dom naj bi bil dvoetažen, skladiščni objekt pa pritličen. Vzpostavitev skupnih komunalnih priključkov pomeni prvi korak h gradnji novega gasilskega doma, ki bo stal ob zgradbi Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana.

Veterani

Sežansko PGD je ob visokem jubileju prejelo zlato plaketo GZS in plaketo CZ. Hlačar in Ebert sta se z ličnimi kamnoseškimi spominki, ki jih je izdelala Katja Juren iz Orleka, zahvalila za sodelovanje vsem deležnikom kot tudi donatorjem in sponzorjem. Ob visokem jubileju so izdali tudi knjigo, ki na 180 straneh v besedi in fotografijah prinaša obsežno zgodovino sežanskih gasilcev. V njej je predstavljeno delo raznih komisij, med njimi tudi za delo z veterani. V društvu uspešno deluje kar 13 veteranov, med katerimi je letos njihov najstarejši član Franc Ukmar dopolnil 90 let, komisijo pa vodi Vika Bernetič, ki je na kongresu GZS leta 2018 prejela kipec gasilca.

Praznovanje so sklenili z veselico, tokrat sta za ples in druženje poskrbela Dejan Dogaja in Duo Limit.