NPZ letos »po starem«, ponekod poskusno tudi v 3. razredu

Ponekod poskusno tudi v 3. razredu

Med 22. in 26. marcem pilotno e-testiranje učencev 6. in 9. razredov

V tem šolskem letu bo nacionalno preverjanje znanja (NPZ) v 6. in 9. razredu na 441 osnovnih šolah potekalo v skladu s šolskim koledarjem. Na 142 šolah ga bodo izvedli poskusno tudi v 3. razredu. Preverjanje bo potekalo na klasičen način, v šoli z natisnjenimi preizkusi znanja.Kot je pojasnil državni sekretar ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, bodo učenci 6. razreda preverjanje iz slovenščine pisali 4. maja, iz matematike 6. maja, iz tujega jezika pa 10. maja. Učenci 9. razredov bodo preverjanje iz slovenščine in matematike prav tako opravljali 4. in 6. maja, preverjanje iz tretjega predmeta pa 10. maja. NPZ bo po njegovih navedbah opravljalo dobrih 40.000 učencev devetih in šestih razredov.»NPZ se bo poskusno izvedel tudi v 3. razredu na 142 osnovnih šolah, ki so se v poskus prostovoljno vključile. Gre za malo manj kot 6000 učencev, preverjanje bo že 29. in 30. marca,« je pojasnil Orehovec. Dodal je, da bodo preverjanja potekala na klasičen način v šolskih prostorih, ob upoštevanju epidemioloških ukrepov in z natisnjenimi preizkusi znanja. Ob tem je izrazil upanje, da bo epidemiološka situacija tudi v prihodnje podobna, kot je bila prejšnji teden.Poudaril je, da NPZ ni evalvacija pouka na daljavo, saj bo na tej osnovi mogoče pridobiti le informacijo o doseženih učnih ciljih in standardih znanja letošnje generacije učencev.Po besedah direktorja Državnega izpitnega centra (RIC)bodo med 22. in 26. marcem letos na praktično vseh osnovnih šolah z izjemno šol z nižjim izobraževalnim standardom izvedli pilotno e-testiranje učencev 6. in 9. razredov. Z njim bodo ugotavljali, kakšne so možnosti za reševanje nacionalnega preverjanja znanja z računalnikom ali tablico za celo populacijo sočasno v šolah, pa tudi samostojno od doma. Podatki bi lahko prispevali tudi k razvoju sistemskih orodij za preverjanje in ocenjevanje znanja tudi z uporabo sodobnih tehnologij, še posebej ko bi izobraževanje potekalo na daljavo, je povedal.